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Офлайн чи онлайн? Як будуть навчатися діти з 1 вересня у школах України

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 20:00
Офлайн чи онлайн? Як будуть навчатися діти з 1 вересня у школах України Як будуть працювати школи з 1 вересня 2022 в різних містах України (фото: РБК-Україна)
Автор: Микита Мельников

Перед 1 вересня багатьох українців цікавить питання: як будуть працювати школи і як навчатимуться діти - офлайн чи дистанційно?

Styler зібрав інформацію про те, як відбуватиметься навчальний процес у Києві, Харкові, Львові, Миколаєві та інших великих містах країни.

Миколаїв

У Миколаєві з 1 вересня школи 100-відсотково не відкриватимуть через постійну загрозу ракетних ударів в тому числі - по навчальних закладах. Міський голова Олександр Сєнкевич ще у липні видав відповідне розпорядження.

Крім того, у місті є ще одна проблема: багато дітей і вчителів залишили свої місця проживання, тому в класах сидітимуть по два-три учня, але й не факт, що їх буде кому навчати очно.

Також у Миколаєві не працює жоден дитячий садок. І найближчим часом їх відкриття не планується.

Харків

Питання відкриття шкіл у Харкові та області все ще відкрите. За словами голови місцевої ОВА Олега Синєгубова, наразі триває активна підготовка до нового навчального року.

Однак остаточне рішення, як саме та у якому форматі буде проходити навчальний процес, буде вирішено ближче до 1 вересня. А поки тривають аудит приміщень шкіл на наявність там укриттів та роботи з облаштування цих укриттів.

Зауважимо, що головна небезпека шкіл Харкова - в короткому часі підльоту ракет, випущених з території РФ. Наприклад, ракета, запущена в напрямку Харкова з передмість Бєлгорода, досягає обласного центру за 30-40 секунд. А щоб евакуювати школярів до укриття треба щонайменше 5 хвилин.

Тому, швидше за все, начальний рік у місті та області діти розпочнуть так само онлайн.

Київ

В столиці відкриються ті школи, які мають укриття в самих закладах вищої освіти або ж якщо сховища є поруч в пішій 10-хвилинній доступності (не далі 500 метрів).

Наразі триває ремонт і обладнання укриттів, в яких школярі в супроводі педагогів будуть перебувати під час повітряної тривоги.

До слова, понад дві третини батьків Києва готові відпускати своїх дітей до школи.

"За нашими підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватимуть близько 20 відсотків столичних школярів. Майже 70% дітей, згідно з опитуванням батьків, готові до очного навчання", - розповіла днями директор столичного Департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

Список шкіл, які готуються до відкриття з 1 вересня можна подивитися в нашому матеріалі на цю тему.

Офлайн чи онлайн? Як будуть навчатися діти з 1 вересня у школах України

Фото: Школярі Києва готуються сісти за парти з 1 вересня (kiev.klichko.org)

Львів

Львів належить до відносно безпечних регіонів, тому з 1 вересня у школах міста та області планують відновити очне навчання. Для створення безпечних умов нині в місті та області тривають активні роботи з облаштування бомбосховищ у підвальних приміщеннях навчальних закладів.

Лише за наявності укриттів в школах, кажуть в Департаменті освіти і науки Львівської ОВА, діти зможуть піти до закладів освіти з 1 вересня.

Ще один нюанс полягає у тому, що у багатьох школах міста й області дотепер проживають внутрішньо переміщені особи, а частина шкільних автобусів була передана на потреби армії.

Ці питання громади також мають вирішити до початку нового навчального року.

Івано-Франківськ

Як і у Львові, новий навчальний рік на Прикарпатті планують розпочати у звичайному режимі - офлайн. Вимоги ті ж самі - наявність укриттів у самих школах чи поблизу.

Проте рішення буде остаточно прийняте обласною військовою адміністрацією в серпні.

Наразі громади проводять опитування серед батьків, аби визначити, скільки дітей будуть навчатися з 1 вересня онлайн, а скільки очно. При цьому кожен заклад зможе прийняти самостійне рішення про перехід на дистанційну форму навчання.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків зізнається, що "схильний більше до онлайн, але рішення прийматиме обласна військова адміністрація в середині серпня".

Мер також зазначає, що у громаді (станом на середину липня) не готові до очного навчання 10 шкіл та 11 дитячих садочків - там немає укриття чи необхідної конструкції стін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Школи та виші зможуть відновити очне навчання: які умови

Офлайн чи онлайн? Як будуть навчатися діти з 1 вересня у школах України

Батьки готові відправити дітей до школи (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Суми

Суми й область належать до регіонів, найбільше наближених до ворожого кордону, тому навчання тут проводитиметься у змішаній формі.

За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, "якісь заклади будуть працювати онлайн, якісь навчальні заклади будуть працювати офлайн, якісь будуть працювати і так, і так".

Це буде залежати від кількості місць, у яких можна перебувати під час повітряних тривог, під час загроз ракетних ударів або артилерійських обстрілів.

Можливо, у деяких закладах буде організована робота в декілька змін для того, щоб можна було і персонал, і дітей відвести в укриття.

За словами Живицького, у тих громадах, які розташовані поруч із Росією, учні навчатимуться дистанційно. Мова йде про 40-кілометрову зону від зони бойових дій та безпосередньо в зоні бойових дій.

До слова, саме місто Суми теж потрапляє в цю 40-кілометрову зону. І рішення щодо роботи навчальних закладів обласного центру ухвалюватиметься пізніше й воно залежатиме від ситуації.

Звісно ж, перед початком нового навчального року всі освітні установи міста і області мають перевірити на наявність укриттів.

Житомир

Навчальні заклади Житомира готуються приймати дітей з 1 вересня за "стандартними" вимогами - наявність обладнаних укриттів для перебування дітей під час повітряної тривоги.

Проте, за прогнозом чиновників Житомирської ОВА, деякі місцеві вчителі не планують повертатися в Україну до 1 вересня, а до шкіл на очне навчання вийде не більше 50% учнів.

Тим не менш мер міста Сергій Сухомлин переконаний, що для організації навчання в житомирських школах педагогів вистачить.

"Більш точну цифру будемо мати на 20-і числа серпня, але мій прогноз - не більше 50% дітей підуть в школу на очне навчання. Тому якщо в нас буде працювати 2/3 шкіл - цього буде цілком достатньо", - наголосив міський голова.

Він також повідомив, що з 1 вересня дитячі садочки будуть відкриті для всіх, а не лише для дітей, у яких батько й мати працюють.

Раніше ми писали, за скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі.

Також повідомлялося, як повинні виглядати укриття в школах і що в них повинно бути обов'язково.

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