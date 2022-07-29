За сколько времени дети и учителя должны добраться до укрытия, если его нет в школе

Фото: Сколько времени есть у школьников на то, чтобы добраться до укрытия (Getty Images)

Совсем скоро начнется новый учебный год, и дети снова сядут за парты - во всяком случае там, где есть такая возможность и обеспечена безопасность учеников. Самое важное требования к школам сейчас - наличие надежного и оборудованного укрытия, которое может вместить учеников и учителей. При его отсутствии в самом здании допускается укрытие в зданиях рядом.

За какой период времени дети и учителя должны добраться до такого укрытия, если его нет в школе, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.