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За сколько времени дети и учителя должны добраться до укрытия, если его нет в школе

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Пятница 29 июля 2022 13:08
За сколько времени дети и учителя должны добраться до укрытия, если его нет в школе Фото: Сколько времени есть у школьников на то, чтобы добраться до укрытия (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро начнется новый учебный год, и дети снова сядут за парты - во всяком случае там, где есть такая возможность и обеспечена безопасность учеников.

Самое важное требования к школам сейчас - наличие надежного и оборудованного укрытия, которое может вместить учеников и учителей. При его отсутствии в самом здании допускается укрытие в зданиях рядом.

За какой период времени дети и учителя должны добраться до такого укрытия, если его нет в школе, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В рекомендациях Министерства образования и науки сказано, что школы могут использовать для укрытия детей другие места поблизости - станции метро, автостоянки, паркинги, гаражи, подземные торговые центры.

Расстояние да таких укрытий от школы должно не превышать 500 метров и дети должны иметь возможность беспрепятственно попасть в помещение.

Кирилл Тимошенко назвал время, которое дается учителям и школьникам на то, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

"Школы, куда пойдут дети по всей Украине будут определяться в зависимости от ситуации безопасности в регионе. В помещениях должны быть оборудованы укрытия, если в самой школе такое не предусмотрено - то укрытие должно быть в 10-минутной доступности", - подчеркнул замглавы Офиса президента.

Ранее мы рассказывали о том, как должны выглядеть укрытия в школах и что в них должно быть обязательно.

А также писали о том, что все школы подготовиться к 1 сентября не успеют.

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