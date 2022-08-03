70% детей готовы. Стало известно, как будут работать школы Киева с 1 сентября

В Киеве с 1 сентября откроются большинство школ. Около 70% родителей хотят, чтобы их дети сели за парты учебных заведений.

Об этом рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, пишет сайт КГГА.

Сколько детей готовы пойти в школы в Киеве

Согласно мониторингу, около 20% детей не вернется в Киев к 1 сентября, так как они заграницей. Остальные из них готовы к очному обучению.

"По нашим подсчетам, за границей на 1 сентября будут находиться около 20 процентов столичных школьников. Почти 70% детей, согласно опросу родителей, готовы к очной учебе", - рассказала Фиданян.

"Остальные - то есть те, кто не решается отправлять детей в школу, имеют возможность либо учиться онлайн, либо по индивидуальной форме. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школе", - добавила она.

Сколько школ откроется в Киеве

На данный момент в 70% столичных школ есть укрытия, не бомбоубежища. Экспертная комиссия, в которую вошли представители ГСЧС и медицинские работники, проверила все школы в Киеве.

"Теперь можно уверенно говорить, что почти у 70% учебных заведений есть укрытия (не бомбоубежища!), которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями, где дети будут в безопасности", - сообщила чиновник.

К сожалению, даже в этих школах одновременно смогут находиться только столько людей, сколько вмещает укрытие.

То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся с учителями, перейдут на двухсменное обучение.

"Те же учебные заведения, где нет укрытия или оно не отвечает требованиям, будут вынуждены либо устроить укрытие рядом, либо вообще не откроются в очном формате с 1 сентября", - пояснила она.

Кстати, 1 сентября в столичные школы пойдут также дети тех, кто был вынужден переехать в столицу из-за агрессии России. На сегодняшний день в учебные заведения причислено уже более 2 тысяч детей внутренне перемещенных лиц.

Какие школы должны открыться в Киеве с 1 сентября (по районам)

Сейчас в столичных школах проводятся работы по обустройству укрытий, в некоторых заведениях они закончатся к декабрю.

Голосеевский район

СОШ №122

СШ №260

Лицей №227 им. М. М. Громова

СОШ №37

Школа №36 им. С. П. Королева

Специальная школа-интернат №7

Школа №92

СШ №150

СШ №112 им. Т. Г. Шевченко

СОШ №286

СШ №269

Гимназия №179

СШИ №9

СШ №85

Школа №108

Дарницкий район

Киевский профессиональный строительный лицей (планируют завершить работы до 20 декабря).

Деснянский район

СШ №313

Школа №300

Гимназия №283

Школа №275 им. В. Кравчука

Школа №321 (до 30 сентября)

Гимназия "Троещина"

Школа №270 (до 31 октября)

Школа №292 им. Ивана Мазепы (до 31 августа)

СШ №250 (до 25 августа)

Школа №263 им. Евгения Коновальца

Школа №276 (конец августа)

Школа №294

СШ №264

Специализированная школа №264

Школа №300

Школа №192 (до 13 августа)

Школа №238 (до 21 августа)

Школа №282 (до 20 августа)

Школа №190

Школа №308

СШ №301 им. Ярослава Мудрого

СШ №251 им. Хо Ши Мина

Школа №307 (до 24 августа)

Школа №248 (до 20 августа)

Школа №212 (до 31 декабря)

Начальная школа №312 (до 31 августа)

Днепровский район

Водная станция киевского Дворца детей и юношества (до 10 декабря)

УВК "Доминанта" - СШ №204

УВК №30 спецшкола-гимназия "Эконад" (работы должны завершить до 15 декабря)

СШ №234

СШ №246

СОШ №99

СОШ №4

Оболонский район

СШИ №4

СШИ №5

СШИ №21

СШИ №25

СШИ №16

УВК "Потенциал"

Школа №245

СШ №14 им. С. Ф. Грушевского

Школа №226

Школа №233

Печерский район

ЗЗСО №86 (до 15 сентября)

ЗЗСО №109

ЗЗСО №51

ЗЗСО №181

Святошинский район

ЗЗСО №281

СОШ №297 (обе школы - до 16 сентября)

Соломенский район

ЗЗСО №52

СШ №67

ЗЗСО №26

ЗЗСО №229

Шевченковский район