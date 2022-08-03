70% детей готовы. Стало известно, как будут работать школы Киева с 1 сентября
В Киеве с 1 сентября откроются большинство школ. Около 70% родителей хотят, чтобы их дети сели за парты учебных заведений.
Об этом рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, пишет сайт КГГА.
Сколько детей готовы пойти в школы в Киеве
Согласно мониторингу, около 20% детей не вернется в Киев к 1 сентября, так как они заграницей. Остальные из них готовы к очному обучению.
"По нашим подсчетам, за границей на 1 сентября будут находиться около 20 процентов столичных школьников. Почти 70% детей, согласно опросу родителей, готовы к очной учебе", - рассказала Фиданян.
"Остальные - то есть те, кто не решается отправлять детей в школу, имеют возможность либо учиться онлайн, либо по индивидуальной форме. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школе", - добавила она.
Сколько школ откроется в Киеве
На данный момент в 70% столичных школ есть укрытия, не бомбоубежища. Экспертная комиссия, в которую вошли представители ГСЧС и медицинские работники, проверила все школы в Киеве.
"Теперь можно уверенно говорить, что почти у 70% учебных заведений есть укрытия (не бомбоубежища!), которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями, где дети будут в безопасности", - сообщила чиновник.
К сожалению, даже в этих школах одновременно смогут находиться только столько людей, сколько вмещает укрытие.
То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся с учителями, перейдут на двухсменное обучение.
"Те же учебные заведения, где нет укрытия или оно не отвечает требованиям, будут вынуждены либо устроить укрытие рядом, либо вообще не откроются в очном формате с 1 сентября", - пояснила она.
Кстати, 1 сентября в столичные школы пойдут также дети тех, кто был вынужден переехать в столицу из-за агрессии России. На сегодняшний день в учебные заведения причислено уже более 2 тысяч детей внутренне перемещенных лиц.
Какие школы должны открыться в Киеве с 1 сентября (по районам)
Сейчас в столичных школах проводятся работы по обустройству укрытий, в некоторых заведениях они закончатся к декабрю.
Голосеевский район
- СОШ №122
- СШ №260
- Лицей №227 им. М. М. Громова
- СОШ №37
- Школа №36 им. С. П. Королева
- Специальная школа-интернат №7
- Школа №92
- СШ №150
- СШ №112 им. Т. Г. Шевченко
- СОШ №286
- СШ №269
- Гимназия №179
- СШИ №9
- СШ №85
- Школа №108
Дарницкий район
Киевский профессиональный строительный лицей (планируют завершить работы до 20 декабря).
Деснянский район
- СШ №313
- Школа №300
- Гимназия №283
- Школа №275 им. В. Кравчука
- Школа №321 (до 30 сентября)
- Гимназия "Троещина"
- Школа №270 (до 31 октября)
- Школа №292 им. Ивана Мазепы (до 31 августа)
- СШ №250 (до 25 августа)
- Школа №263 им. Евгения Коновальца
- Школа №276 (конец августа)
- Школа №294
- СШ №264
- Специализированная школа №264
- Школа №300
- Школа №192 (до 13 августа)
- Школа №238 (до 21 августа)
- Школа №282 (до 20 августа)
- Школа №190
- Школа №308
- СШ №301 им. Ярослава Мудрого
- СШ №251 им. Хо Ши Мина
- Школа №307 (до 24 августа)
- Школа №248 (до 20 августа)
- Школа №212 (до 31 декабря)
- Начальная школа №312 (до 31 августа)
Днепровский район
- Водная станция киевского Дворца детей и юношества (до 10 декабря)
- УВК "Доминанта" - СШ №204
- УВК №30 спецшкола-гимназия "Эконад" (работы должны завершить до 15 декабря)
- СШ №234
- СШ №246
- СОШ №99
- СОШ №4
Оболонский район
- СШИ №4
- СШИ №5
- СШИ №21
- СШИ №25
- СШИ №16
- УВК "Потенциал"
- Школа №245
- СШ №14 им. С. Ф. Грушевского
- Школа №226
- Школа №233
Печерский район
- ЗЗСО №86 (до 15 сентября)
- ЗЗСО №109
- ЗЗСО №51
- ЗЗСО №181
Святошинский район
- ЗЗСО №281
- СОШ №297 (обе школы - до 16 сентября)
Соломенский район
- ЗЗСО №52
- СШ №67
- ЗЗСО №26
- ЗЗСО №229
Шевченковский район
- Школа №25
- Школа №28
- Школа №82
Ранее мы писали, за сколько времени дети и учителя должны добраться до укрытия, если его нет в школе.
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