Школы и вузы смогут возобновить очное обучение: какие условия

МОН рекомендует с сентября вернуть детей за парты, там где это возможно, но оставляет это решение на усмотрение местных властей и педсоветов. По вузам - там ситуация немного иная и оставляет этот вопрос на каждом из учреждений.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уроки под звуки сирены. Каким будет обучение в школах и вузах в Украине".

Школы

Относительно школ, Министерство образования позволяет учреждениям использовать, как дистанционный, так и смешанный формат.

Основное требование - это наличие защитного укрытия внутри здания или на расстоянии 100 метров, куда необходимо провести школьников и студентов, когда раздастся сигнал тревоги.

Вопрос, стоит ли в их регионе пускать учеников в классы - решают военные администрации.

То есть, если речь идет о зоне боевых действий или населенных пунктах, которые находятся во временной оккупации - там очного обучения не будет, допускается дистанционный формат.

Как пояснили изданию МОН, организация образовательного процесса зависит от ситуации в каждом населенном пункте, то есть формат обучения может варьироваться в течение года.

Наличие укрытий

В школах и вузах должны быть подготовлены к сентябрю соответствующие укрытия. Так, в тех населенных пунктах, где военная обстановка позволяет организовать очное обучение, создаются специальные комиссии с представителями ГСЧС и Нацполиции, которые проводят проверку укрытий во время учебных заведений на соответствие всем требованиям безопасности.

"Комиссии осматривают, есть ли укрытие, в каком оно состоянии, соответствует ли требованиям, и тогда дают свои выводы. Если, допустим, есть вывод, что заведение может очно работать, тогда следующее решение о форме обучения принимает педагогический совет на основе консультаций с родителями ",- пояснил РБК-Украина директор департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Олег Паска.

Впрочем, если укрытие при учебном заведении небольшое, тогда образовательный процесс стоит разделить посменно - в разное время дня, недели, месяца или семестр

Системы оповещения

Также МОН рекомендует проверить систему оповещения, чтобы ее было слышно в учебном заведении, обследовать прилегающую к ним территорию на взрывоопасные предметы и определить пути эвакуации из здания.

Вместе с тем, после сирены занятия могут продолжаться в укрытии.

"Занятия прерываются на время перехода в укрытие и дальше могут продолжаться там. Для этого оно должно быть оборудовано скамейками, туалетом, wi-fi. Там также должен быть минимально необходимый набор пищи. Мы, министерство и образовательный омбудсмен давали подробные разъяснения о том, что должно быть в защитной сооружении", - сказал изданию глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он уточнил, если школа была разрушена из-за обстрелов или боевых действий, тогда для учеников и педагогов подготовят места в ближайшем учреждении.

Вузы

В отношении вузов, то там другая ситуация - обычно они имеют несколько корпусов или филиалы в других населенных пунктах, а значит имеют больше физических возможностей, чтобы изменить локацию для занятий.

Так, университеты имеют право самостоятельно определять формат обучения для студентов. МОН рекомендовало им насколько можно организовать образовательный процесс то, чтобы он был максимально приближен к традиционному.

"Предполагаем, что значительная доля образовательного процесса будет приходиться на смешанный формат - очно-дистанционный, в отдельных случаях - дистанционный", - рассказали изданию в пресс-службе министерства, говоря о форме обучения в учреждениях высшего и профессионального высшего образования.