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Школы Киева, которые готовят к открытию с 1 сентября: список

Новина українською →
Воскресенье 31 июля 2022 11:17
Школы Киева, которые готовят к открытию с 1 сентября: список Фото: Какие школы откроют 1 сентября в Киеве (kiev.klichko.org)
Автор: Светлана Мащенко

С 1 сентября в школах Киева должно начаться обучение, при условии, что заведения оборудованы бомбоубежищем, или укрытия есть рядом, в пешей десятиминутной доступности.

Какие школы будут открыты в Киеве - читайте ниже в материале Styler.

Сейчас районные управления образования и отдельные учреждения объявили тендеры на проведение ремонтов укрытий и сооружений гражданской защиты, их элементов в учреждениях среднего образования.

Согласно этому списку в системе публичных закупок ProZorro, пишет Informator, в Киеве готовятся к открытию ряд школ. Отметим, что большинство должно закончить работы до 1 сентября.

Голосеевский район

  • СОШ №122
  • СШ №260
  • Лицей №227 им. М. М. Громова
  • СОШ №37
  • Школа №36 им. С. П. Королева
  • Специальная школа-интернат №7
  • Школа №92
  • СШ №150
  • СШ №112 им. Т. Г. Шевченко
  • СОШ №286
  • СШ №269
  • Гимназия №179
  • СШИ №9
  • СШ №85
  • Школа №108

Работы во всех учебных заведениях района завершат до 30 августа.

Дарницкий район

Киевский профессиональный строительный лицей (планируют завершить работы до 20 декабря).

Деснянский район

  • СШ №313
  • Школа №300
  • Гимназия №283
  • Школа №275 им. В. Кравчука
  • Школа №321 (до 30 сентября)
  • Гимназия "Троещина"
  • Школа №270 (до 31 октября)
  • Школа №292 им. Ивана Мазепы (до 31 августа)
  • СШ №250 (до 25 августа)
  • Школа №263 им. Евгения Коновальца
  • Школа №276 (конец августа)
  • Школа №294
  • СШ №264
  • Специализированная школа №264
  • Школа №300
  • Школа №192 (до 13 августа)
  • Школа №238 (до 21 августа)
  • Школа №282 (до 20 августа)
  • Школа №190
  • Школа №308
  • СШ №301 им. Ярослава Мудрого
  • СШ №251 им. Хо Ши Мина
  • Школа №307 (до 24 августа)
  • Школа №248 (до 20 августа)
  • Школа №212 (до 31 декабря)
  • Начальная школа №312 (до 31 августа)

Работы в большинстве учебных заведениях района планируют завершить до 23 августа.

Днепровский район

  • Водная станция киевского Дворца детей и юношества (до 10 декабря)
  • УВК "Доминанта" - СШ №204
  • УВК №30 спецшкола-гимназия "Эконад" (работы должны завершить до 15 декабря)
  • СШ №234
  • СШ №246
  • СОШ №99
  • СОШ №4

В школах Днепровского района должны закончить ремонтные работы до 15 декабря.

Оболонский район

  • СШИ №4
  • СШИ №5
  • СШИ №21
  • СШИ №25
  • СШИ №16
  • УВК "Потенциал"
  • Школа №245
  • СШ №14 им. С. Ф. Грушевского
  • Школа №226
  • Школа №233

Работы в большинстве учебных заведениях района завершат до 23 августа.

Печерский район

  • ЗЗСО №86 (до 15 сентября)
  • ЗЗСО №109
  • ЗЗСО №51
  • ЗЗСО №181 (в трех этих заведениях - до 20 августа)

Святошинский район

  • ЗЗСО №281
  • СОШ №297 (обе школы - до 16 сентября)

Соломенский район

  • ЗЗСО №52
  • СШ №67
  • ЗЗСО №26
  • ЗЗСО №229

Ремонтные работы в этих заведениях должны провести до 22 августа.

Шевченковский район

  • Школа №25
  • Школа №28
  • Школа №82

Работы должны завершить до 23 августа.

В целом планируется потратить на ремонт укрытий в учебных заведениях города и на закупку туда инвентаря около 59,1 млн грн.

Ранее мы писали, за сколько времени дети и учителя должны добраться до укрытия, если его нет в школе.

Также сообщалось, сколько стоит собрать ребенка в первый класс.

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