Школы Киева, которые готовят к открытию с 1 сентября: список
С 1 сентября в школах Киева должно начаться обучение, при условии, что заведения оборудованы бомбоубежищем, или укрытия есть рядом, в пешей десятиминутной доступности.
Какие школы будут открыты в Киеве - читайте ниже в материале Styler.
Сейчас районные управления образования и отдельные учреждения объявили тендеры на проведение ремонтов укрытий и сооружений гражданской защиты, их элементов в учреждениях среднего образования.
Согласно этому списку в системе публичных закупок ProZorro, пишет Informator, в Киеве готовятся к открытию ряд школ. Отметим, что большинство должно закончить работы до 1 сентября.
Голосеевский район
- СОШ №122
- СШ №260
- Лицей №227 им. М. М. Громова
- СОШ №37
- Школа №36 им. С. П. Королева
- Специальная школа-интернат №7
- Школа №92
- СШ №150
- СШ №112 им. Т. Г. Шевченко
- СОШ №286
- СШ №269
- Гимназия №179
- СШИ №9
- СШ №85
- Школа №108
Работы во всех учебных заведениях района завершат до 30 августа.
Дарницкий район
Киевский профессиональный строительный лицей (планируют завершить работы до 20 декабря).
Деснянский район
- СШ №313
- Школа №300
- Гимназия №283
- Школа №275 им. В. Кравчука
- Школа №321 (до 30 сентября)
- Гимназия "Троещина"
- Школа №270 (до 31 октября)
- Школа №292 им. Ивана Мазепы (до 31 августа)
- СШ №250 (до 25 августа)
- Школа №263 им. Евгения Коновальца
- Школа №276 (конец августа)
- Школа №294
- СШ №264
- Специализированная школа №264
- Школа №300
- Школа №192 (до 13 августа)
- Школа №238 (до 21 августа)
- Школа №282 (до 20 августа)
- Школа №190
- Школа №308
- СШ №301 им. Ярослава Мудрого
- СШ №251 им. Хо Ши Мина
- Школа №307 (до 24 августа)
- Школа №248 (до 20 августа)
- Школа №212 (до 31 декабря)
- Начальная школа №312 (до 31 августа)
Работы в большинстве учебных заведениях района планируют завершить до 23 августа.
Днепровский район
- Водная станция киевского Дворца детей и юношества (до 10 декабря)
- УВК "Доминанта" - СШ №204
- УВК №30 спецшкола-гимназия "Эконад" (работы должны завершить до 15 декабря)
- СШ №234
- СШ №246
- СОШ №99
- СОШ №4
В школах Днепровского района должны закончить ремонтные работы до 15 декабря.
Оболонский район
- СШИ №4
- СШИ №5
- СШИ №21
- СШИ №25
- СШИ №16
- УВК "Потенциал"
- Школа №245
- СШ №14 им. С. Ф. Грушевского
- Школа №226
- Школа №233
Работы в большинстве учебных заведениях района завершат до 23 августа.
Печерский район
- ЗЗСО №86 (до 15 сентября)
- ЗЗСО №109
- ЗЗСО №51
- ЗЗСО №181 (в трех этих заведениях - до 20 августа)
Святошинский район
- ЗЗСО №281
- СОШ №297 (обе школы - до 16 сентября)
Соломенский район
- ЗЗСО №52
- СШ №67
- ЗЗСО №26
- ЗЗСО №229
Ремонтные работы в этих заведениях должны провести до 22 августа.
Шевченковский район
- Школа №25
- Школа №28
- Школа №82
Работы должны завершить до 23 августа.
В целом планируется потратить на ремонт укрытий в учебных заведениях города и на закупку туда инвентаря около 59,1 млн грн.
Ранее мы писали, за сколько времени дети и учителя должны добраться до укрытия, если его нет в школе.
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