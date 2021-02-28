Офицер ВСУ показал, как детей в Крыму подготавливают к службе в армии РФ

В оккупированном Крыму детей и подростков готовят к службе в российской армии. В сети появились фотографии, на которых видно, как в Керчи ученики младших классов проходят строевой осмотр в спортзале.

Он также отметил, что Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина.

В Крыму детей готовят к службе в российской армии (фото: Telegram-канал Анатолия Штефана)

"Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков", - написал офицер ВСУ.

В Крыму детей готовят к службе в российской армии (фото: Telegram-канал Анатолия Штефана)