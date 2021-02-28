Офіцер ЗСУ показав, як дітей у Криму готують до служби в армії РФ

В окупованому Криму дітей і підлітків готують до служби в російській армії. У мережі з'явилися фотографії, на яких видно, як у Керчі учні молодших класів проходять стройовий огляд у спортзалі.

Він також зазначив, що Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна.

У Криму дітей готують до служби в російській армії (фото: Telegram-канал Анатолія Штефана)

"Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди і мілітаризації українських дітей та підлітків", - написав офіцер ЗСУ.

У Криму дітей готують до служби в російській армії (фото: Telegram-канал Анатолія Штефана)