В Крыму пересохло водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя водой

В Крыму пересохло Аянское водохранилище (иллюстративное фото: pixabay.com)

В оккупированном Крыму происходит настоящая катастрофа с пресной водой. Одно за одним пересыхают водоемы и водохранилища. Недавно пересохло Аянское водохранилище, которое поставляло воду жителям Симферополя.

Об этом рассказал Анатолий (Штирлиц) Штефан на своей странице в Facebook. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал Анатолий.

Окупований Крим, Аянське водосховище що постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості во рту. Telegram - https://t.me/a_shtirlitz Posted by Анатолий Штефан on Sunday, January 10, 2021

В Крыму пересохло Аянское водохранилище (видео: facebook.com/ukrop.bc)

Пользователи сети прокомментировали данное видео.

В свое время я там иногда рыбачил. Охрана гоняла, но было несколько укромных мест. Ловил карасей, карпов, лещей... Сейчас там, пожалуй, даже лягушек уже нет. Экосистему уничтожено полностью. И это проблемы всех водохранилищ в Крыму. По возвращении полуострова придется снова несколько десятилетий приводить его в порядок;

Была без Украины пустыней, без Украины пустыней и останется;

За 10 лет с начала оккупации цветущий остров превратится в каменную пустыню;

В перспективе это тоже плохо - Украина самостоятельно это все тоже не поднимет, даже просто пустив воду;

Хотели быть россиянами, вот и пусть пожинают плоды и проводят свои референдумы дальше!

Ужас, что тут можно еще сказать.

Напомним, в Крыму на Рождество в церквях пели колядки на украинском языке.

Ранее в Крыму пересохло Симферопольское водохранилище.