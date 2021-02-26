По давней украинской традиции: в Херсоне "казнили" чучело Путина (фото)

В центре Херсона активисты провели акцию и повесили, а затем сожгли чучело президента России Владимира Путина. "Казнь" состоялась на площади Свободы сегодня, 26 февраля, во время митинга ко Дню крымского сопротивления российской оккупации украинского полуострова.

Об этом передает местное издание " Первый региональный ".

Кроме того, активисты сожгли символическую матрешку, окрашенную в цвета флага РФ.

В сети появились фотографии такой публичной экзекуции. Как видно на кадрах, виселицу для чучела установили около памятного монумента в честь погибших героев из Херсонской области, которые отдали жизнь, защищая Украину от оккупантов. На куклу в белой рубашке, пиджаке и брюках, надели маску с фото Путина, и сунули в петлю.

В Херсоне повесили и сожгли опудало Путина (фото: t.me/perepichka_news / ukrinform.ua)

Также люди развернули большие плакаты с надписями "Путин - х*йло", и "Крым будет наш".

Не обошлось и без традиционных файеров.

Акция в Херсоне ко Дню крымского сопротивления российской оккупации (фото: t.me/perepichka_news / ukrinform.ua)

К акции, инициаторами которой выступили представители Херсонского областного отделения Национального корпуса и Херсонской народной "Самообороны", присоединились десятки горожан.

"Мы решили напомнить, что Крым - это Украина. Наша страна является целостной и соборной. А Путину напомнили, где его место в нашей стране. И, если вдруг он решит прийти к нам в Херсон, то его ждет только такая судьба", - рассказал представитель облорганизации Нацкорпуса Никита Тютюнник.

"Это чучело символизирует режим Путина. Внутри - пропаганда пророссийская шариевская ... По давней традиции, в Киевской Руси всегда в конце зимы сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним... Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма, из всех временно оккупированных территорий", - прокомментировала агентству "Укринформ" эти инсталляции представитель херсонской Самообороны Инна Усачева.

Она добавила, что газеты, которыми наполнили чучело, нашли в месте, куда сторонники Шария сдавали не розданную ними агитацию.

Отметим, что накануне активисты установили в Херсоне и других городах около административной границей с оккупированным Крымом биллборды с угрожающим посланием Путину в форме четверостишья.

В городах возле админграницы с Крымом установили такие биллборды с "посланием" Путину (фото: t.me/perepichka_news)