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В АП инициировали расследование по плагиату в выступлении Зеленского

Новости » Политика    05.06.2019 - 20:54
В АП инициировали расследование по плагиату в выступлении Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее пресс-секретарь Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате

Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование об идентичности фрагментов выступления Владимира Зеленского в Брюсселе и выступлении Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АП в Facebook.

"Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко", - говорится в сообщении. 

Также в Администрации президента отметили, что содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались сотрудниками администрации президента. Представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые глава государства обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - говорится в сообщении. 

Ранее РБК-Украина сообщалось, что пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в плагиате. Зеленский заявил,что  Украина в ЕС - это "смерть российского имперского проекта".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийПорошенко Петр
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