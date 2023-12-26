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Одіозна Алхім пробила чергове дно: переклала хіт Asti українською і заспівала його на "корпоративі"

Анна Алхім (фото: instagram.com/anna_alkhim)
Автор: Іванна Пашкевич

Одіозна блогерка Анна Алхім, відома своєю скандальною поведінкою та особливою симпатією до зрадниці Asti, провела "Корпоратив". Не обійшлося без чергової репутаційної халепи: інфлюенсерка використала хіт співачки-запроданки, переклавши його українською мовою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Алхім пробила чергове дно

Так, захід, на який зібралося чимало зіркових гостей, розпочався з виступу Анни, яка виконала в українському перекладі пісню свого кумира Asti "Цариця".

 

 

Цинізм скандальної блогерки вражає, адже частину коштів із заходу вона пообіцяла віддати на допомогу захисникам, а саме 93-й бригаді "Холодний яр".

Зазначимо, що ведучим корпоративу був стрімер Микола Заліпуха, який також, як і його подруга Алхім, опинився нещодавно у центрі скандалу через те, що у соцмережах висловив своє захоплення російським серіалом "Слово пацана".

Алхім і Микола Заліпуха (фото: instagram.com/anna_alkhim)

Нагадаємо, спочатку розважати гостей проросійської інфлюенсерки мав шоумен Анатолій Анатоліч.

За його словами, погодився він долучитися до заходу з благодійною метою.  

Мовляв, прийняв пропозицію за умови, якщо Анна публічно засудить тих, хто дивиться "Слово пацана" та слухає зрадницю Асті.  

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Аню знаю давно і неодноразово сам "цькував її носом" в її зашквари. Я погодився на участь у Алхім з умовою, що вона публічно для п'ятисот своїх гостей і мільйонів підписників відправить на х*й Асті та скаже, що "Слово пацана" дивляться д*вбо*оби", - ділився Анатоліч.

Зрештою шоумен відмовився проводити корпоратив блогерки, адже його почали критикувати у мережі. 

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блогеркаАнатолий Анатолич