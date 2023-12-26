Одиозная Алхим пробила очередное дно: перевела хит Asti на украинский и спела его на "корпоративе"

Алхим пробила очередное дно

Так, мероприятие, на которое собралось немало звездных гостей, началось с выступления Анны, исполнившей в украинском переводе песню своего кумира Asti "Царица".

Цинизм скандальной блогерши поражает, ведь часть средств с мероприятия она пообещала отдать на помощь защитникам, а именно 93-й бригаде "Холодний яр".

Отметим, что ведущим корпоратива был стример Николай Залипуха, который, как и его подруга Алхим, оказался недавно в центре скандала из-за того, что в соцсетях выразил свое восхищение российским сериалом "Слово пацана".

Алхим и Николай Залипуха (фото: instagram.com/anna_alkhim)

Напомним, сначала развлекать гостей пророссийской инфлюэнсерши должен был шоумен Анатолий Анатолич.

По его словам, согласился он присоединиться к мероприятию в благотворительных целях.

Мол, принял предложение при условии, если Анна публично осудит тех, кто смотрит "Слово пацана" и слушает предательницу Асти.

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Аню знаю давно и неоднократно сам "травил ее носом" в ее зашквары. Я согласился на участие в Алхим с условием, что она публично для пятисот своих гостей и миллионов подписчиков отправит на х*й Асти и скажет, что "Слово пацана "смотрят д*би", - делился Анатолич.

В конце концов, шоумен отказался проводить корпоратив блогерши, так как его начали критиковать в сети.