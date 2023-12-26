Лідер "Скай" приголомшив сумою, яку вкрав у гурту організатор-шахрай

Лідер гурту "Скай" Олег Собчук заявив, що організатор їхнього концерту, який мав відбутися в Івано-Франківську, вкрав у колективу 3,6 мільйона гривень, зібрані для ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для OBOZ.UA.

Олег Собчук про організатора-шахрая

За словами артиста, гурт розпочав співпрацю з чоловіком на ім’я Тарас Доненко півтора роки тому.

"Він сам вийшов на нас, запропонував свої послуги. І разом ми провели близько ста концертів. Довгий час він виконував свої обов'язки, досить сильно втерся довірою. А потім у якийсь момент забрав кошти із запланованих концертів у квиткових операторів і зник. Тільки з нас - це близько 3 млн 600 тисяч гривень", - поділився Собчук.

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

На організатора написали заяву у поліцію, тож його вже розшукують правоохоронні органи.

"Яким є алгоритм наших дій? Вже написано заяву на нього, він перебуває в офіційному розшуку. Тим часом до заяви додаються інші - виявилося, що цей чоловік заборгував дуже багато мільйонів гривень різним людям, які працювали, проте не отримали грошей", - говорить співак.

"А ще до того, як він почав займатися шоубізнесом, як ми потім дізналися, він мав ще один бізнес, де сотням людей теж не заплатив", - додав Олег.

Гурт "Скай" (фото: instagram.com/sob4uk)

Він також каже, що на сьогодні це "наймасштабніша шахрайська схема в українському шоубізнесі".

Зазначимо, що від Доненко також постраждали інші артисти, такі як Злата Огневич, Тарас Чубай та Руслана.

"Наскільки ми знаємо, згідно з договорами з квитковими операторами, він міг це робити і раніше це робив, мотивуючи тим, що гроші необхідні, щоб заплатити за оренду залів, світло, звук, - уточнив Олег.

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

"В цьому випадку він узяв гроші, але не заплатив за технічні витрати. І втік. А у нас ситуація, коли у нас продано тур, у більшості міст - аншлаги, а ні за що не проплачено. І грошей немає. А скасувати концерти та повернути людям кошти не можемо, бо їх нема", - додав він.

За словами Собчука, колектив прийняв рішення провести грудневі концерти і зараз шукає кошти, щоб покрити всі витрати.

Виступи, заплановані на січень, гурт переніс на весну.