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"Вечірній Квартал" скасував концерт у Буковелі: що відомо

Україна, Вівторок 26 грудня 2023 16:12
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"Вечірній Квартал" скасував концерт у Буковелі: що відомо "Вечірній Квартал" скасував концерт у Буковелі (кадр з відео)
Автор: Юлія Гаюк

"Вечірній Квартал" скасував концерт у Буковелі, який повинен був відбутися 27 грудня 2023 року. Що стало причиною - наразі невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт з продажу електронних квитків.

Команда "Вечірнього кварталу" скасувала свій концерт на гірськолижному концерті "Буковель" 27 грудня. Квитки на виступ коштували від 1 119 до 2 499 гривень.

Причина скасування концертів невідома. Жодних повідомлень на офіційних сторінках студії "Квартал 95" немає.

&quot;Вечірній Квартал&quot; скасував концерт у Буковелі: що відомо

Скриншот

Раніше "Квартал 95" повідомляв, що гумористи вперше за час повномасштабної війни відправляються в благодійний тур Україною.

"Глядачі благодійних концертів мають унікальну можливість першими побачити нову програму колективу - нові гумористичні номери на актуальні теми, нові жарти, нові пародії. Усі концерти "Вечірнього Кварталу" - благодійні. Частина коштів від квитків піде на допомогу ЗСУ - на актуальні потреби наших захисників та захисниць", - повідомлялося в мережі.

&quot;Вечірній Квартал&quot; скасував концерт у Буковелі: що відомо

Скриншот

Додамо, що концерти в Хмельницькому (26 грудня 2023) та Одесі (1 квітня 2024) не скасовані. Ціни на квитки стартують від 400 і добігають до 2 000 гривень.

До цього концерт уже пройшов у Дніпрі.

&quot;Вечірній Квартал&quot; скасував концерт у Буковелі: що відомо&quot;Вечірній Квартал&quot; скасував концерт у Буковелі: що відомо

Скриншот

Зазначимо, що українці доволі неоднозначно відреагували на виступи зірок і "Вечірнього кварталу", зокрема:

  • Сьогодні цей батальйон о 19:00 в Хмельницькому. Цікаво скільки поліцейських буде охороняти цих бусінок? 27 грудня можливе формування окремого гірського штурмового батальйону "Буковель". Мабуть, військкоми з усієї країни зберуться".
  • "Скільки людей загинуло, інші сидять в окопах думають, як вижити, перемогти... А ви все про вечори, як не "Вечірній квартал", так "Тихий вечір". Тихий вечір буде тоді, коли закінчиться війна".
  • "Це артистичний фронт, чи як це назвати. Кому війна, а кому все одно".

Раніше Євген Клопотенко пригадав, як готував для Олени Зеленської.

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Вечірній квартал Буковель