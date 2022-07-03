Один простой лайфхак избавит вас от запаха рыбы и лука на кухне: что нужно применить
Приготовление рыбных блюд приводит к стойкому запаху рыбы на кухне. Этим запахом пропитывается не только воздух, но и доски, посуда и ножи.
Увы, хоть она полезна, но запах сырой рыбы может свести с ума любого гурмана. А выводиться он очень сложно и простым проветриванием помещения тут не обойтись. Такая же проблема с запахом свежего репчатого лука.
Какой простой лайфхак поможет вам избавиться от запаха свежей рыбы и лука - читайте в материале ниже.
Средства для чистки и ароматизаторы для кухни с запахом рыбы не справляются. Доски, ножи и миски пахнут рыбой и луком даже после того, как их помоют несколько раз с использованием разных средств.
А все дело в том, что в рыбе содержится соединение ТМАО (триметиламин оксида). Он нужен для поддержки осмотического давления. У этого вещества едва уловимый запах, но после нескольких часов хранения свежей рыбы он становится острым и ярким. И этот запах въедается в любые поверхности - дерево, ткань, кожу и даже металл.
Фото: Запах свежей рыбы вывести очень сложно (freepik com)
И это опасно тем, что приготовление других блюд под угрозой - они впитают в себя остатки этих запахов и могут испортить вкус.
Чем удалить запах рыбы и лука
Исправить ситуацию можно с помощью средства, которое точно есть на каждой кухне - это обычный белый столовый уксус.
Добавьте 10 мл уксуса на каждые 100 мл воды. Положите в этот раствор всю посуду, которая пропиталась запахом рыбы и лука. И оставьте на некоторое время.
А потом сполосните под проточной водой или помойте с обычным средством для мытья посуды.
Фото: Запах свежего лука въедается в поверхности (pixabay.com)
Какие еще средства помогут
- С кожи запах рыбы и лука можно удалить лимоном. Отрежьте ломтик, и протрите руки.
- От привкуса рыбы или лука во рту можно избавиться с помощью свежей петрушки.
- А еще вкус рыбы и лука во рту отлично перебиваются яблоком, клубникой и кофейными зернами.
- Для одежды и ткани можно использовать раствор лимонной кислоты, уксус, хозяйственное мыло.
- На кухне можно использовать запахи цитрусовых. Возьмите цедру и прогрейте на сковороде.
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