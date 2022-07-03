Один простий лайфхак позбавить вас від запаху риби і цибулі на кухні: що потрібно застосувати

На жаль, хоч вона корисна, але запах сирої риби може звести з розуму будь-якого гурмана. А виводитися він дуже складно і простим провітрюванням приміщення тут не обійтися. Така ж проблема з запахом свіжої ріпчастої цибулі.

Приготування рибних страв призводить до стійкого запаху риби на кухні. Цим запахом просочується не тільки повітря, але і дошки, посуд і ножі.

Який простий лайфхак допоможе вам позбавитися від запаху свіжої риби та цибулі - читайте в матеріалі нижче.

Засоби для чищення та ароматизатори для кухні з запахом риби не справляються. Дошки, ножі та миски пахнуть рибою і цибулею навіть після того, як їх помиють кілька разів з використанням різних засобів.

А вся річ у тому, що в рибі міститься з'єднання ТМАО (триметиламін оксиду). Він потрібен для підтримки осмотичного тиску. У цієї речовини ледь вловимий запах, але після декількох годин зберігання свіжої риби він стає гострим і яскравим. І цей запах в'їдається в будь-які поверхні - дерево, тканину, шкіру і навіть метал.

Фото: Запах свіжої риби вивести дуже складно (freepik com)

І це небезпечно тим, що приготування інших страв під загрозою - вони вберуть в себе залишки цих запахів і можуть зіпсувати смак.

Чим видалити запах риби та цибулі

Виправити ситуацію можна за допомогою засобу, який точно є на кожній кухні - це звичайний білий столовий оцет.

Додайте 10 мл оцту на кожні 100 мл води. Покладіть в цей розчин весь посуд, який просочився запахом риби та цибулі. І залиште на деякий час.

А потім сполосніть під проточною водою або помийте зі звичайним засобом для миття посуду.

Фото: Запах свіжої цибулі в'їдається в поверхні (pixabay.com)

Які ще засоби допоможуть