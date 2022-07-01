Как отстирать пятна от пота с одежды: самые простые способы

Но справиться с такими пятнами помогут домашние средства, которые есть в каждом доме.

Летняя жара приводит к тому, что человек часто потеет. И пот оставляет пятна на одежде, которые отстирать простым порошком не получается. Особенно печально это выглядит на белой одежде.

Как отстирать пятна от пота с одежды - читайте в материале ниже.

Уксус

Обычный белый уксус отлично справляется с такими пятнами и помогает быстро от них избавиться.

Налейте 100 мл на пятно, замочите на 15 минут. А потом постирайте с обычным мылом или порошком и повесьте сушиться.

Пищевая сода и перекись водорода

Пищевая сода служит отличным дезинфицирующим средством, и она способна не только удалить пятна, но и избавит от неприятного запаха.

Возьмите 20 г соды и 100 мл перекиси водорода. Смешайте их в стакане до однородного состояния. Нанесите смесь на пятно и мягко потрите, например, зубной щеткой. Оставьте на 10 минут, а потом постирайте с мылом или обычным порошком.

Аспирин для старых пятен

В составе аспирина есть салициловая кислота, которая поможет удалить старые и въевшиеся пятна с ткани. Эта кислота проникает глубоко в ткань, но при этом не разрушает ее.

Возьмите одну таблетку аспирина и растворите ее в стакане воды (250 мл). Нанесите этот раствор на пятно и потрите. Оставьте на час, а потом постирайте с хозяйственным мылом или порошком.

Соль

Обычная поваренная соль выводит пятна на любой одежде и хорошо подходит для белых футболок.

Возьмите 10 г соли и нанесите на влажную одежду. Хорошо вотрите соль в одежду и оставьте на 12 часов. А потом постирайте и прополощите, чтобы удалить соль с одежды.

Сода и средство для мытья посуды

Смешайте соду и средство для мытья посуды, нанесите на пятно. Можно сверху полить перекисью водорода и потереть. Оставьте на 2 часа, а потом постирайте одежду в машинке или руками.