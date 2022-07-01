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Один простой фокус вернет вашей терке остроту: что нужно сделать

Новина українською →
Пятница 01 июля 2022 17:22
Один простой фокус вернет вашей терке остроту: что нужно сделать Фото: Как заточить кухоннную терку (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Терка есть практически на каждой кухне, и со временем этот простой и многофункциональный агрегат теряет свою остроту. Заточить нож или ножницы можно довольно просто, а вот как вернуть остроту терке - знают немногие.

Как снова сделать кухонную терку острой - читайте в материале ниже.

Простой способ сделать терку острой

Терка становится непригодной из-за частого использования и порой хозяева предпочитают просто купить новую, а не заточить старую.

Но оказывается, сделать ее снова острой не так уж и сложно. Вам понадобится керамическая кружка или тарелка, которую удобно держать в руках. Главное, чтобы края посуды были необработанные.

Вам нужно поставить терку на устойчивую поверхность, взять в руки керамическую кружу и совершать движения, как будто вы хотите ее натереть на своей терке.

Процедуру нужно повторить на всех гранях терки и всего за 20 минут вы сможете превратить старую терку в почти новый и функциональный агрегат на кухне.

Что еще можно использовать для заточки терки

Если же на вашей кухне не оказалось керамической посуды или же края у такой посуды обработаны, то возьмите обычную наждачную бумагу.

Проведите этой бумагой по несколько раз с каждой стороны терки, и она снова станет острой и качественной.

Один простой фокус вернет вашей терке остроту: что нужно сделатьНародные умельцы поделились и другим интересным рецептом: сверните лист фольги в шарик и натрите его на терке с каждой стороны. Это сделает вашу терку снова острой.

Такую процедуру можно проводить регулярно, и вы надолго забудете о покупке новой терки.

Один простой фокус вернет вашей терке остроту: что нужно сделатьВажно! Храните терку в специальной крышке или коробке, чтобы дольше сохранить ее свойства. Не прикладывайте силы, когда вы натираете продукты. И мойте терку только вручную, а не в посудомоечной машине.

Кстати, ранее мы писали о том, как в домашних условиях можно заточить нож.

А также рассказывали о том, как легко и просто отстирать пятна от пота на одежде.

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