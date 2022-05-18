ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как заточить нож в домашних условиях: самые простые и доступные способы

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 19:08
Как заточить нож в домашних условиях: самые простые и доступные способы Фото: Как заточить нож в домашних или полевых условиях (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Наточить кухонные ножи или домашние ножницы не составит труда при наличии специального точила и определенных навыков. Но что делать, если нож уже затупился и под руками нет специального приспособления для заточки?

Как можно быстро заточить нож в домашних или полевых условиях, рассказали в УНИАН.

Затупленный нож очень опасен, ведь он не только усложняет работу на кухне, но и может выскальзывать из рук и причинять неприятности. Поэтому стоит использовать подходящие предметы для заточки ножа.

Дно чашки или тарелки

Переверните фарфоровую посуду и найдите на дне шероховатую полосу. Она твердая и отлично подойдет для заточки ножа. Быстро проведите ножом по этой полосе несколько раз, а потом сполосните нож водой.

Окно автомобиля

Край приоткрытого автомобильного ножа прекрасно справится с заточкой ножа. Подойдет и любой другой край неоправленного стекла. Не беспокойтесь о целостности стекла – следов точно не останется. Просто проведите несколько раз ножом по краю окна.

Пилочка для ногтей

Положите твердую пилочку для ногтей на устойчивую поверхность шероховатой стороной вверх. Придерживайте пилочку одной рукой, а второй проведите лезвием по поверхности пилочки. Повторите движение несколько раз, пока лезвие не станет острым.

Камень

Возьмите гладкий и плоский камень. Проведите по камню от рукоятки ножа до кончика несколько раз. Можно лезвие ножа зажать между двух гладких камней и с силой вытянуть. После процедуры нож нужно хорошо помыть и вытереть насухо.

Другой нож

Точить ножи можно и друг об друга. Используйте строгающее движение тупого ножа по поверхности острого. Этим способом придется затачивать нож намного дольше, наберитесь терпения.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно с помощью домашних средств избавиться от моли в квартире.

А также рассказывали о том, как избавиться от запаха бензина в авто, на руках и одежде.

Читайте РБК-Украина в Google News
советы
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество