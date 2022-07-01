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Один простий фокус поверне вашій тертушці гостроту: що потрібно зробити

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П'ятниця 01 липня 2022 17:22
Один простий фокус поверне вашій тертушці гостроту: що потрібно зробити Фото: Як заточити кухонну тертку (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Тертушка є практично на кожній кухні, і з часом цей простий і багатофункціональний агрегат втрачає свою гостроту. Заточити ніж або ножиці можна досить просто, а ось як повернути гостроту тертці - мало хто знає.

Як знову зробити кухонну тертку гострою - читайте в матеріалі нижче.

Простий спосіб зробити тертушку гострою

Тертушка стає непридатною через частого використання і часом господарі вважають за краще просто купити нову, а не заточити стару.

Але виявляється, зробити її знову гострою не так вже й складно. Вам знадобиться керамічна кружка або тарілка, яку зручно тримати в руках. Головне, щоб краї посуду були необроблені.

Вам потрібно поставити тертку на стійку поверхню, взяти в руки керамічну кружку і здійснювати рухи, як ніби ви хочете її натерти на своїй тертці.

Процедуру потрібно повторити на всіх гранях тертки та всього за 20 хвилин ви зможете перетворити стару тертку в майже новий і функціональний агрегат на кухні.

Що ще можна використовувати для заточування тертки

Якщо ж на вашій кухні не виявилося керамічного посуду або ж краю у такого посуду оброблені, то візьміть звичайну наждачний папір.

Проведіть цим папером по кілька разів з кожного боку тертки, і вона знову стане гострою і якісною.

Один простий фокус поверне вашій тертушці гостроту: що потрібно зробити

Народні умільці поділилися й іншим цікавим рецептом: скрутіть лист фольги в кульку і натріть його на тертці з кожного боку. Це зробить вашу тертку знову гострою.

Таку процедуру можна проводити регулярно, і ви надовго забудете про покупку нової тертки.

Один простий фокус поверне вашій тертушці гостроту: що потрібно зробити

Важливо! Зберігайте тертку в спеціальній кришці або коробці, щоб довше зберегти її властивості. Чи не прикладайте сили, коли ви натираєте продукти. І мийте тертку тільки вручну, а не в посудомийній машині.

До речі, раніше ми писали про те, як в домашніх умовах можна заточити ніж.

А також розповідали про те, як легко і просто відіпрати плями від поту на одязі.

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