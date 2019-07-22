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Под Одессой закроют популярные пляжи: все подробности

STYLERЖизнь    22.07.2019 - 18:38
Под Одессой закроют популярные пляжи: все подробности
Пляжи под Одессой закроют на два дня (фото: коллаж РБК-Украина)

В Одесской области закроют на время два пляжа

В Татарбунарском районе Одесской области будут проходить боевые стрельбы на побережье Черного моря. Из-за этого граждан ограничат от посещения части популярных пляжей. Об этом сообщает Татарбунарская РГА.

Речь идет о береговой линии от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до поселка Лебедевка включительно. Стрельбы будут проходить с 7:00 24 июля до 23:00 25 июля.

"Любые испытания потенциально опасны, поэтому просим вас не находиться в указанном районе в определенные сроки", - говорится в сообщении Татарбунарской РГА.

Под Одессой закроют популярные пляжи: все подробности

Пляжи под Одессой закроют на два дня (иллюстративное фото: pixabay.com)

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