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Під Одесою закриють популярні пляжі: усі подробиці

STYLERЖиття    22.07.2019 - 18:38
Під Одесою закриють популярні пляжі: усі подробиці
Пляжі під Одесою закриють на два дні (фото: колаж РБК-Україна)

В Одеській області закриють на час два пляжі

В Татарбунарському районі Одеської області будуть проходити бойові стрільби на узбережжі Чорного моря. Через це громадян обмежать від відвідування частини популярних пляжів. Про це повідомляє Татарбунарська РДА.

Мова йде про берегову лінію від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до селища Лебедівка включно. Стрільби будуть проходити з 7:00 24 липня до 23:00 25 липня.

"Будь-які випробування потенційно небезпечні, тому просимо вас не перебувати в зазначеному районі у визначені терміни", - йдеться в повідомленні Татарбунарської РДА.

Під Одесою закриють популярні пляжі: усі подробиці

Пляжі під Одесою закриють на два дні (ілюстративне фото: pixabay.com)

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