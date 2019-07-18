Украинцы напуганы медузами в Днепре: стоит ли их бояться

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Медузы любят теплые водоемы

Жители Черкасс напуганы тем, что в Днепре появились медузы. Люди опасаются, что они могут быть ядовитыми и боятся их "укусов". Как оказалось, эти малютки - это пресноводные медузы "Краспедакуста Соверба". Они водятся не только в Днепре, но и в других пресных водоемах. Об этом сообщает "КП в Украине".

Обычно эти водные обитатели появляются в воде, которая достаточно прогрета. Они довольно маленькие, всего 2-3 сантиметра в диаметре.

"Эти медузы появляются, когда речная вода хорошо прогрета, ее температура выше 26 градусов тепла. В холодной воде они существуют в форме полипов на дне. Могут прицепиться к днищам теплоходов и лодок, рыболовецким сетям или водорослям, и таким образом "переселиться" в другое место. Размер пресноводной медузы не более 2-3 см в диаметре, а живут они около 2-3 недель", - рассказал ихтиолог, кандидат биологических наук Роман Новицкий.

Фото: Пресноводная медуза (zelene.net)

Ученые сообщают, что эта жительница в виде личинки (яйца) попала в Украину из Амазонии, затерявшись среди различных растений, животных и даже аквариумных рыб при их перевозках.

Краспедакуста абсолютно не опасна и не представляет для человека никакой угрозы. Она не умеет "кусать" и не вызывает реакций на коже, чего не скажешь об обитательницах морей.

Эти медузы появились впервыев Украине в начале 70-ых годов. Их приход всегда знаменуется с наступлением жары.

Как ранее мы писали, на пляже курортной Кирилловки в Запорожской области произошел несчастный случай. Молодой человек серьезно пострадал во время купания в Азовском море.

К слову, отдыхающие на Азовском море пожаловались, что в воде появились морские блохи. Они атакуют прямо в воде и больше всего от их укусов страдают дети.