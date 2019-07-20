Сломал шею: в Кирилловке ребенок упал с водного аттракциона

В Кирилловке ребенок упал с "банана" (иллюстративное фото: pixabay.com)

Несовершеннолетний катался на "банане" и неудачно спрыгнул в воду

В курортной Кирилловке произошел неприятный инцидент с ребенком. Так, подросток, катаясь на "банане", неудачно упал, ударился головой об дно и сломал шейный отдел позвоночника. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Очевидцы происшествия вызвали парню скорую помощь и его увезли в больницу. Владельцы водного аттракциона считают, что несовершеннолетний сам виноват в инциденте, который произошел 12 июля на пляже возле базы отдыха "Маяк".

Когда катание на "банане" закончилось и людей привезли к берегу, мальчик решил нырнуть с платформы и ударился головой об дно.

В Кирилловке ребенок упал с "банана" (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стоит отметить, что водным мотоцилом, который катал людей на "банане", управлял несовершеннолетний сын владельца водного аттракциона. Сам же предприниматель в то время уехал по делам.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, приведшее к тяжким последствиям).

Суд изъял у предпринимателя водный скутер и "банан".

Напомним, что отдых на украинских курортах на двоих в эконом-варианте обойдется от 2,5 тысяч гривен.

Ранее сообщалось о том, что в Кирилловке местный чиновник показал полную антисанитарию на некоторых базах отдыха.