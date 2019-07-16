Чернобыль станет туристическим брендом: как это будет

Иллюстративное фото (GettyImages)

В Чернобыльской зоне отчуждения создадут "зеленый коридор" для туристов

Сериал "Чернобыль" привел к настоящему туристическому буму в зону отчуждения. Нашумевший фильм от HBO про самую страшную техногенную катастрофу, кторая произошла 26 апреля 1986 года, притягивает толпы желающих посмотреть на это место. Приезжих не пугает, что в городах-призраках Припять и в Чернобыль до сих пор можно обнаружить необычайно радиоактивные и смертельно опасные предметы.

Около недели назад Европейский союз передал Украине новый саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС. Тогда же президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в зону Чернобыльской катастрофы заявил о начале создания в там "зеленого коридора" для туристов.

В прошлом году зону отчуждения посетили 72 тысячи туристов. В этом по сравнению с аналогичным периодом в 2018-м их количество увеличилось на 20%, рассказал глава Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук, передает "Сегодня".

Иллюстративное фото: Чернобыльская зона отчуждения (GettyImages)

Власти приняли решение на этом фоне сделать из зоны Чернобыльской катастрофы своеобразный бренд. Сейчас разрабатывается стратегия развития этого места как туристического объекта.

Планируют проложить новые туристические маршруты, в том числе и по воде. Также хотят модернизировать старые КПП и построить новые. А еще собрались снять безосновательные запреты на видеосъемку.

По словам главы Госагентства, вскорости по реке Припять пустят катера, а на въезде и выезде по воде будет организован дозиметрический контроль.

Иллюстративное фото: Чернобыльская зона отчуждения (GettyImages)

"Поскольку интерес у туристов к зоне отчуждения существует, а после сериала "Чернобыль" он еще больше вырос, президент поручил поддержать спрос, но с обеспечением полной безопасности для посетителей. Мы это поручение обязательно выполним", - заверил чиновник.

Кстати, как рассказывают проживающие в зоне отчуждения самоселы, в этом году специалисты после замеров радиации на земле рекомендовали им отказаться от части огорода. Таким образом говорить о полном отсутствии опасности для здоровья на месте Чернобыльской катастрофы пока нельзя.

Иллюстративное фото: Чернобыльская зона отчуждения (GettyImages)

Напомним, что взрыв на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года выбросил в воздух огромное количество радиоактивных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, ликвидаторы аварии, которые работали между 1987 и 1990 годами, подвергались воздействию высоких уровней радиации, в среднем около 120 миллизивертов, что в тысячу раз мощнее, чем обычная рентгенография грудной клетки. Ученые рассказали, что на самом деле происходит с организмом человека при воздействии такого высокого уровня радиации.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл неизвестные подробности аварии на Чернобыльской атомной электростанции.