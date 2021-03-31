Под Одессой подростки убили бездомного: он оказался "звездой" сети

По словам очевидцев, бездомного так сильно избили, что на нем не было живого места. Кроме того, ему переломали все ребра. Он скончался спустя несколько часов после избиения.

Медики заявили, что его можно было бы спасти, если бы его кто-то обнаружил раньше. Но подростки оттащили его в безлюдное место к озеру.

Петр Балика (фото: instagram.com/petya_carburetor)

Сначала его били руками потом ногами, и в конце добивали палками. В процессе избиения малолетние убийцы зачем-то раздели догола. Они отдыхали, потом снова начинали бить бездомного. Так продолжалось несколько часов.

Убитого бездомного знали многие люди, и часто помогали ему. По словам местного жителя, он был неназойливым и не выпрашивал денег. Также он любил общаться с людьми и был веселым.

Многие знали его по прозвищу Петя Карбюратор и создали страничку в Instagram. Стоит отметить, что на него подписано почти 3 тысячи человек.

"Петя радовался этому как ребенок. Сам себя называл "Смотрящим по городу Измаилу". В шутку, конечно", - рассказал местный житель Андрей.