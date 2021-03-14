В Киеве в магазине избили мужчину из-за замечания о маске

Вчера, 13 марта, в Киеве в магазине "Сильпо" мужчина избил другого посетителя магазина за то, что тот сделал замечание его жене касательно защитной маски. Инцидент произошел в ТЦ "Сильвер Бриз".

По словам женщины, инцидент произошел около 18:30. Когда мужчина жестоко избивал ее мужа, то все просто стояли и смотрели, несмотря на то, что она звала на помощь. При этом охрана магазина 5 минут также не предпринимала никаких действий.

"Все просто стояли и смотрели, пока лежал Денис, пока этот урод его просто убивал, пока я барахталась между громилой и моим мужем, чтобы хоть как-то своим телом, попытками оттянуть и криком ему помешать делать то, что он делал, и даже когда уже рядом валялась я после толчка, все просто смотрели!" - заявила Виктория.

Она рассказала, что женщина, которой сделали замечания, обматерила мужчину и сказала, что он еще получит.

Виктория также крайне возмущена тем, что они не могли сразу же после избиения мужа вызвать скорую помощь. Медики приехали только с пятого вызова. При этом их пришлось ждать 2 часа 40 минут. А полиция приехала и уехала, и не была с ними до конца.

"Я уверена, что он несет опасность для общества и для каждого человека, который так или иначе с ним свяжется! Если бы я не мешала ему собой и своим телом, не кидалась оттащить от Дениса и не орала как резаная, он мог просто убить человека - я в этом уверена. Он не должен жить в цивилизованном обществе, он должен попасть к таким же как он и отбывать наказание там", - добавила Виктория.

Стоит отметить, что муж Виктории успел воспользоваться для защиты газовым баллончиком, но это не сильно помогло.