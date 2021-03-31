Під Одесою підлітки вбили безпритульного: він виявився "зіркою" мережі

За словами очевидців, бездомного так сильно побили, що на ньому не було живого місця. Крім того, йому переламали всі ребра. Він помер через кілька годин після побиття.

Медики заявили, що його можна було б врятувати, якби його хтось виявив раніше. Але підлітки відтягли його в безлюдне місце до озера.

Петро Балика (фото: instagram.com/petya_carburetor)

Спочатку його били руками, потім ногами, і в кінці добивали палицями. В процесі побиття малолітні вбивці роздягнули його догола. Вони відпочивали, потім знову починали бити безпритульного. Так тривало кілька годин.

Вбитого бездомного знали багато людей, і часто допомагали йому. За словами місцевого жителя, він був ненастирливим і не випрошував грошей. Також він любив спілкуватися з людьми і був веселим.

Багато знали його прізвисько Петя Карбюратор і створили сторінку в Instagram. Варто зазначити, що на нього підписано майже 3 тисячі осіб.

"Петя радів цьому як дитина. Сам себе називав "Смотрящим по місту Ізмаїлу". Жартома, звичайно", - розповів місцевий житель Андрій.