Под Одессой люди проучили живодера, который замучил кота на глазах у хозяина (видео)

Под Одессой активисты пришли разбираться с мужчиной, который накануне жестоко замучил кота своего соседа прямо у того на глазах. Вскоре после визита зоозащитников на частном двухэтажном доме пенсионера появились надписи "здесь живет живодер" и прочие нелестные слова.

Также в интернете появилось видео, как разукрасили забор и фасад дома мужчины в Царском селе. Надписи красной краской гласят: "позор", "урод", "тварь" и прочее.

Видео: Под Одессой активисты изрисовали дом мужчины из-за убийства кота соседей

Инцидент с убийством животного произошел на днях. Владелец кота по кличке Твиксик обратился к правоохранителям с просьбой принять меры к своему соседу, который у него на глазах камнем убил хвостатого питомца.

Как проинформировали 9 марта в пресс-службе полиции Одесской области, сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.299 (Жесткое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств.

Отметим, что сам мужчина заверял, что не убивал животное. Однако камеры видеонаблюдения, установленные около домов других соседей, зафиксировали этот вопиющий инцидент. Кадры можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствуют сцены насилия, видео может вас шокировать!)

По словам мужчины, животное якобы изгадило ему дом и личные вещи.

Видео: Под Одессой мужчина убил кота своих соседей

Неравнодушные люди вызвали полицию, а когда хозяева кота требовали от соседей отдать тело погибшего животного, жена подозреваемого заявила, что никакого кота не было, и тем все показалось.

Правоохранители вручили мужчине подозрение в жестоком обращении с животными.

Живодер не захотел разговаривать с журналистами и вызвал службу охраны. У зоозащитников также произошел конфликт с охранниками, и на место приезжал участковый. Видео драки опубликовано в Telegram-канале Одесса INFO и доступно для просмотра по этой ссылке.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы.

Под Одессой активисты "прославили" живодера, и тот вызвал под дом охранников (фото с Telegram-канала Одесса INFO)