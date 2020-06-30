Под Одессой огромный смерч напугал местных жителей: видео стихии

Сегодня, 30 июня, возле села Кулевча Одесской области пронесся огромный смерч. Очевидцы происшествия сняли все на видео, на котором видно, как вихревой столб спускается с неба до самой земли.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Одесса INFO". При этом видео снимали со стороны поля с подсолнухами.

Смерч под Одессой (видео: YouTube)

Стоит отметить, что из-за сильного ливня часть Одессы затопило. Также наблюдается затрудненное движение на всех центральных улицах города.

Напомним, что на Прикарпатье пронеслись мощный смерч и ливни. Стихию заметили возле поселка Обертин Ивано-Франковской области. Очевидцы снимали видео, когда ехали на автомобиле.

В тот день непогода также стала причиной затопления "Музея Обычаев Символики Гуцульщины" в Микуличине. Кроме того, река Черемош из-за ливней вышла из берегов.

Ранее сообщалось о том, что в оккупированном Крыму пронесся гигантский смерч. Столб темно-серого цвета соединил тучи с землей, кружил и подымал пыль.

При этом на поле паслись коровы, которые никак не реагировали на то, что недалеко от них вращается воронка, которая может в любой момент приблизиться вплотную. Из-за этого в сети некоторые не поверили автору видео. Но другие пользователи сети подтвердили, что они тоже видели этот смерч.