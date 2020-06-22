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На Прикарпатье пронеслись мощный смерч и ливни: видео и фото гигантской стихии

STYLERЖизнь    22.06.2020 - 09:09
На Прикарпатье пронеслись мощный смерч и ливни: видео и фото гигантской стихии
На Прикарпатье сняли на видео смерч (коллаж РБК-Украина)

В Ивано-Франковской области людей напугал мощный смерч

На Прикарпатье 21 июня местные жители могли наблюдать мощный смерч. Стихию увидели возле поселка Обертин Тлумацкого района Ивано-Франковской области. Очевидцы явления сняли смерч на видео и поделились роликом в соцсетях.

Видеоролик опубликовали в Telegram-канале "FRANKIVSK 112". На записи видно, как большой вихрь поднимается в серое небо, затянутое тучами.

Мощный смерч можно увидеть по ссылке.

Кстати, в течение воскресенья, 21 июня из-за мощных ливней в некоторых районах Прикарпатья зафиксировали резкий подъем уровней воды в реках. О последствиях непогоды жители Франковщины жаловались в сети. Также затопило "Музей Обычаев Символики Гуцульщины" в Микуличине.

На Прикарпатье пронеслись мощный смерч и ливни: видео и фото гигантской стихииНа Прикарпатье пронеслись мощный смерч и ливни: видео и фото гигантской стихииВ Ивано-Франковской области затопило улицы (фото:Facebook/Юрий Боберский)

Также местные жители сообщают, что река Черемош из-за ливней вышла из берегов. Об этом рассказал в соцсети Василий Пилипюк.

На Прикарпатье бушевала непогода

Как мы ранее сообщали, во Львове после ливня местные жители пересели в лодки (видео).

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины смерч
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