Часть Одессы затопило из-за ливня

Движение осложнено на всех центральных улицах Одессы
В Одессе из-за сильного дождя затопило часть города. Наблюдаются проблемы с движением транспорта.
Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что из-за ливня была затоплена улица Балковская. В связи с этим движение транспорта затруднено практически на всех центральных улицах города, выезде из Аркадии, улице Краснова и части Таирова.
Также в результате падения дерева на проезжую часть на улице Колонтаевской остановлено движение трамвайного маршрута №5. Также из-за затопления заблокировано движение маршрутов трамваев №15, 20, 22.
30.06.2020. Затопленная Балковская
Видео с затопленной Балковской. Машины снова пробираются вплавь!Опубліковано 7 канал Вівторок, 30 червня 2020 р.
Кроме этого вблизи Одессы возле села Кулевча зафиксировали смерч. О пострадавших не сообщается.
Напомним, синоптики передавали возможные паводки в Одесской области из-за повышения уровня воды в реке Днестр.
Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Украине ожидается жаркая погода, при этом дожди перейдут с западных областей на центральные, северные и южные.
Кроме этого сообщалось, что в двух областях из-за непогоды были обесточены 35 населенных пунктов.
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Автор: Игорь Литвиненко