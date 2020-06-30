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Часть Одессы затопило из-за ливня

Новости » Общество     30.06.2020 - 16:35
Часть Одессы затопило из-за ливня
Фото: дождь (РБК-Украина)

Движение осложнено на всех центральных улицах Одессы

В Одессе из-за сильного дождя затопило часть города. Наблюдаются проблемы с движением транспорта.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что из-за ливня была затоплена улица Балковская. В связи с этим движение транспорта затруднено практически на всех центральных улицах города, выезде из Аркадии, улице Краснова и части Таирова.

Часть Одессы затопило из-за ливня

Также в результате падения дерева на проезжую часть на улице Колонтаевской остановлено движение трамвайного маршрута №5. Также из-за затопления заблокировано движение маршрутов трамваев №15, 20, 22.

30.06.2020. Затопленная Балковская

Видео с затопленной Балковской. Машины снова пробираются вплавь!

Опубліковано 7 канал Вівторок, 30 червня 2020 р.

Кроме этого вблизи Одессы возле села Кулевча зафиксировали смерч. О пострадавших не сообщается.

Напомним, синоптики передавали возможные паводки в Одесской области из-за повышения уровня воды в реке Днестр.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Украине ожидается жаркая погода, при этом дожди перейдут с западных областей на центральные, северные и южные.

Кроме этого сообщалось, что в двух областях из-за непогоды были обесточены 35 населенных пунктов.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ОдессаГидрометцентрОдессанаводнение
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