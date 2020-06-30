Під Одесою величезний смерч налякав місцевих жителів: відео стихії

Сьогодні, 30 червня, біля села Кулевча Одеської області пронісся величезний смерч. Очевидці події зняли все на відео, на якому видно, як вихровий стовп спускається з неба до самої землі.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Одеса INFO". При цьому відео знімали з боку поля з соняшниками.

Смерч під Одесою (відео: YouTube)

Варто зазначити, що через сильну зливу частину Одеси затопило. Також спостерігається ускладнений рух на всіх центральних вулицях міста.

Нагадаємо, що на Прикарпатті пронеслися потужний смерч і зливи. Стихію помітили біля селища Долина Івано-Франківської області. Очевидці знімали відео, коли їхали на автомобілі.

В той день негода також стала причиною затоплення "Музею Звичаєвої Символіки Гуцульщини" в Микуличині. Крім того, річка Черемош через зливи вийшла з берегів.

Раніше повідомлялося про те, що в окупованому Криму пронісся гігантський смерч. Стовп темно-сірого кольору поєднав хмари з землею, кружляв і підіймав пил.

При цьому на полі паслися корови, які ніяк не реагували на те, що недалеко від них обертається воронка, яка може в будь-який момент підійти впритул. Через це в мережі деякі не повірили автору відео. Але інші користувачі мережі підтвердили, що вони теж бачили цей смерч.