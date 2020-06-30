Под Одессой огромный смерч напугал местных жителей: видео стихии

Смерч под Одессой (коллаж: РБК-Украина)

В Одесской области очевидцы сняли на видео огромный смерч

Сегодня, 30 июня, возле села Кулевча Одесской области пронесся огромный смерч. Очевидцы происшествия сняли все на видео, на котором видно, как вихревой столб спускается с неба до самой земли.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Одесса INFO". При этом видео снимали со стороны поля с подсолнухами.

Смерч под Одессой (видео: YouTube)

Стоит отметить, что из-за сильного ливня часть Одессы затопило. Также наблюдается затрудненное движение на всех центральных улицах города.

Напомним, что на Прикарпатье пронеслись мощный смерч и ливни. Стихию заметили возле поселка Обертин Ивано-Франковской области. Очевидцы снимали видео, когда ехали на автомобиле.

В тот день непогода также стала причиной затопления "Музея Обычаев Символики Гуцульщины" в Микуличине. Кроме того, река Черемош из-за ливней вышла из берегов.

Ранее сообщалось о том, что в оккупированном Крыму пронесся гигантский смерч. Столб темно-серого цвета соединил тучи с землей, кружил и подымал пыль.

При этом на поле паслись коровы, которые никак не реагировали на то, что недалеко от них вращается воронка, которая может в любой момент приблизиться вплотную. Из-за этого в сети некоторые не поверили автору видео. Но другие пользователи сети подтвердили, что они тоже видели этот смерч.

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Автор: Роман Мирончук