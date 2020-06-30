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Під Одесою величезний смерч налякав місцевих жителів: відео стихії

STYLERЖиття    30.06.2020 - 17:38
Під Одесою величезний смерч налякав місцевих жителів: відео стихії
Смерч під Одесою (колаж: РБК-Україна)

В Одеській області очевидці зняли на відео величезний смерч

Сьогодні, 30 червня, біля села Кулевча Одеської області пронісся величезний смерч. Очевидці події зняли все на відео, на якому видно, як вихровий стовп спускається з неба до самої землі.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Одеса INFO". При цьому відео знімали з боку поля з соняшниками.

Смерч під Одесою (відео: YouTube)

Варто зазначити, що через сильну зливу частину Одеси затопило. Також спостерігається ускладнений рух на всіх центральних вулицях міста.

Нагадаємо, що на Прикарпатті пронеслися потужний смерч і зливи. Стихію помітили біля селища Долина Івано-Франківської області. Очевидці знімали відео, коли їхали на автомобілі.

В той день негода також стала причиною затоплення "Музею Звичаєвої Символіки Гуцульщини" в Микуличині. Крім того, річка Черемош через зливи вийшла з берегів.

Раніше повідомлялося про те, що в окупованому Криму пронісся гігантський смерч. Стовп темно-сірого кольору поєднав хмари з землею, кружляв і підіймав пил.

При цьому на полі паслися корови, які ніяк не реагували на те, що недалеко від них обертається воронка, яка може в будь-який момент підійти впритул. Через це в мережі деякі не повірили автору відео. Але інші користувачі мережі підтвердили, що вони теж бачили цей смерч.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Одесасмерч
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