Под Одессой двое малышей погибли из-за пожара: родители оставили их одних дома

Сегодня, 28 октября, утром двое погибли в селе Новокрасное в Одесской области. Взрослые оставили двухлетнего и восьмимесячного ребенка одних в частном доме. Дети задохнулись от угарного газа во время пожара.

Соседи говорят, что мать детей утром ненадолго вышла из дома, а когда возвращалась, то увидела, что из окон дома идет дым. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина вышла из дома на 10-15 минут, а когда увидела дым, то начала бежать к дому и звать на помощь. Детей из дома она вынесла сама, но они уже были без признаков жизни.

Пожар под Одессой (фото: od.dsns.gov.ua)

Огонь детей не тронул, но угарный газ сделал свое дело. Родители говорят, что печь сегодня не топили, но по словам соседей, женщина печь все-таки растопила, а потом вышла из дома.

Пожар под Одессой (фото: od.dsns.gov.ua)

В пожаре погибли младшие дети. У семьи еще есть двое старших, они сейчас находятся в доме у бабушки.

Под Одессой двое детей задохнулись от угарного газа (видео: YouTube)

Родители детей утром ушли к соседям, но не известно были ли они трезвыми, поскольку в селе говорят, что они любят выпить. Дело расследуют, как родительский недосмотр и умышленное убийство.

Хотя спасатели не исключают, что возгорание могло произойти из-за замыкания, настоящая причина трагедии, то что дети остались одни.

Напомним, на Волыни разыскивают женщину, которая оставила ребенка в гостиничном номере.

Ранее, под Хмельницким женщина вытащила из огня двух соседских детей.