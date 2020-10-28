Під Одесою двоє малюків загинули через пожежу: батьки залишили їх самих удома

Сьогодні, 28 жовтня, вранці двоє загинули в селі Новокрасне в Одеській області. Дорослі залишили дворічну і восьмимісячну дитину одних в приватному будинку. Діти задихнулися від чадного газу під час пожежі.

Сусіди кажуть, що мати дітей вранці ненадовго вийшла з дому, а коли поверталася, то побачила, що з вікон будинку йде дим. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка вийшла з дому на 10-15 хвилин, а коли побачила дим, то почала бігти до дому і кликати на допомогу. Дітей із дому вона винесла сама, але вони вже були без ознак життя.

Пожежу під Одесою (фото: od.dsns.gov.ua)

Вогонь дітей не торкнув, але чадний газ зробив свою справу. Батьки кажуть, що піч сьогодні не топили, але за словами сусідів, жінка піч все-таки розтопила, а потім вийшла з дому.

Пожежу під Одесою (фото: od.dsns.gov.ua)

У пожежі загинули молодші діти. У сім'ї ще є двоє старших, вони зараз знаходяться в будинку у бабусі.

Під Одесою двоє дітей задихнулися від чадного газу (відео: YouTube)

Батьки дітей вранці пішли до сусідів, але не відомо чи вони були тверезими, оскільки в селі кажуть, що вони люблять випити. Справу розслідують, як батьківський недогляд і умисне вбивство.

Хоча рятувальники не виключають, що займання могло статися через замикання, справжня причина трагедії, то що діти залишилися одні.

Нагадаємо, на Волині розшукують жінку, яка залишила дитину в готельному номері.

Раніше, під Хмельницьким жінка витягла з вогню двох сусідських дітей.