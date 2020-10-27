На Волыни разыскивают женщину, которая оставила ребенка в гостиничном номере

Ребенка оставили одного в номере (коллаж: РБК-Украина)

Полиция ищет женщину, которая оставила ребенка в гостинице

В понедельник, 26 октября, полиции Ковеля сообщили, что женщина и мужчина поселились в гостинице, а потом уехали, но они оставили одного мальчика примерно 3-летнего возраста. Ребенок был один и плакал.

На место инцидента приехали полицейские и работники службы по делам детей и ювенальной превенции. Ребенка поместили в лечебное учреждение, а затем передали отцу, которого нашли. Об этом сообщает полиция Волынской области на своей странице в Facebook.

К моменту передачи ребенка отцу, мальчика сопровождали неравнодушные местные жители. Работники ювенальной превентивной превенции осмотрели условия проживания отца ребенка и оставили его с ним.

Мальчик, которого оставили одного дома (фото: facebook.com/policevolyn)

В данный момент полиция разыскивает мать мальчика. Правоохранители говорят о том, что женщину привлекут к административной ответственности за ненадлежащий уход за ребенком. Также решается и вопрос о лишении ее родительских прав.

Напомним, в Ивано-Франковске мать заперла детей в квартире и исчезла. 6-летнего мальчика и 3-летнюю девочку, которые были голодными и звали из окна на помощь прохожих, заметили горожане и вызвали правоохранителей.

Ранее мы писали о том, что под Винницей в одном доме погибли трое маленьких детей. По предварительным данным, малыши погибли от отравления угарным газом.