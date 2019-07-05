В Одессе заминировали морвокзал: стала известна причина

В Одессе неизвестные заминировали здание Морского вокзала
Морской вокзал в Одессе и причалы заминированы. Такое электронное письмо сегодня, 5 июля, получил министр инфраструктуры Владимир Омелян, который сделал соответствующий пост на своей странице в Facebook.
Неизвестные требуют запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию в качестве кандидатов в народные депутаты Клюева и Шария на выборах.
В письме также говорится, что если требования не будут выполнены до 14:00, то здание Морского вокзала и прилегающие к нему причалы будут взорваны.
По словам Омеляна, это не работа местных сумасшедших, а четкая политика Москвы по устрашению, блокады и террора.
"Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади", - написал министр инфраструктуры.
Скриншот с Facebook
Омелян сделал фотографию со своей электронной почты, на которой видно требования неизвестных.
Морской вокзал в Одессе заминировали (фото: facebook.com/volodymyr.omelyan)
Стоит отметить, что полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на ряде объектов в городе Одессе и области.
Пользователи сети также прокомментировали пост Омеляна.
Напомним, что вчера, 4 июня, в Харькове "заминировали" метро и стадион.
Ранее сообщалось, что в Одессе заминировали суд, где зачитывали приговор мэру города Геннадию Труханову.