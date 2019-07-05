В Одессе заминировали морвокзал: стала известна причина

Морской вокзал в Одессе и причалы заминированы. Такое электронное письмо сегодня, 5 июля, получил министр инфраструктуры Владимир Омелян, который сделал соответствующий пост на своей странице в Facebook.

Неизвестные требуют запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию в качестве кандидатов в народные депутаты Клюева и Шария на выборах.

В письме также говорится, что если требования не будут выполнены до 14:00, то здание Морского вокзала и прилегающие к нему причалы будут взорваны.

По словам Омеляна, это не работа местных сумасшедших, а четкая политика Москвы по устрашению, блокады и террора.

"Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади", - написал министр инфраструктуры.

Скриншот с Facebook

Омелян сделал фотографию со своей электронной почты, на которой видно требования неизвестных.

Морской вокзал в Одессе заминировали (фото: facebook.com/volodymyr.omelyan)

Стоит отметить, что полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на ряде объектов в городе Одессе и области.

Пользователи сети также прокомментировали пост Омеляна.

Зачем вы публикуете это? Зачем разводите панику? Это в вашей компетенции? Почему нет заявлений от компетентных органов?

Это маразм какой-то, когда чиновники могут публиковать у себя подобную информацию. Что он хотел этим сказать народу? Нам в бомбоубежища прятаться, или он хотел успокоить, что у них все под контролем и они разбираются в ситуации и проводят осмотр морского вокзала на предмет минирования? Вот к чему этот пост от лица чиновника? Совсем невменяемый что ли человек?

Действительно есть те, кто в это верит? Кроме Владимира;

А телеграмму с кремля не получали? Это днище, на кого это рассчитано? На умственно отсталых?

Напомним, что вчера, 4 июня, в Харькове "заминировали" метро и стадион.

Ранее сообщалось, что в Одессе заминировали суд, где зачитывали приговор мэру города Геннадию Труханову.