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В Харькове "заминировали" метро и стадион

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 20:16
В Харькове "заминировали" метро и стадион
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция проверяет сообщение о минировании

В Харькове правоохранители ищут взрывчатку на стадионе "Металлист" и станции метро "Спортивная". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области. 

Как сообщается, сообщение о закладке взрывчатки поступило в полицию 4 июля.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 июля в Одессе поступило сообщение о минировании международного аэропорта, торгово-офисного центра и ряда административных зданий. На местах работали полиция, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявлял, что МВД изменило алгоритм реагирования на сообщение о минировании. По его словам, это решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную раду.

Также во вторник, 2 июня, в Киеве проверяли все детские сады после сообщения о минировании. В письме, присланном на электронную почту Главного управления ГСЧС в Киеве, сообщалось, что заминированы все детские сады и они якобы могут взорваться в 13:00.

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