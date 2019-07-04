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В Одессе заминировали суд, где зачитывают приговор Труханову

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 12:32
В Одессе заминировали суд, где зачитывают приговор Труханову
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В связи с этим начался вынужденный перерыв

Малиновский районный суд Одессы, де сегодня зачитывают приговор мэру Одессы Геннадию Труханову, "заминировали". Об этом заявил следственный судья во время заседания.

В связи с этим начался вынужденный перерыв, правоохранители эвакуировали посетителей и сотрудников суда. По оценкам судей, без учета таких внеплановых перерывов, чтение приговора займет примерно 25 часов.

В пресс-службе полиции отмечают, что им поступила информация о минировании ряда объектов в Одессе.

"Для проверки указанного сообщения на места происшествий направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в Малиновском суде зачитывают приговор мэру Одессы Геннадию Труханову.

РБК-Украина писало, что НАБУ и САП подозревают чиновников горсовета Одессы, в том числе и Труханова, в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". Специализированная актикорупцийна прокуратура просит мэру 12 лет тюрьмы. Также прокуратура требует наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельман.

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