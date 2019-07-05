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В Одессе ищут взрывчатку на Морском вокзале

Новости » Общество    05.07.2019 - 12:45
В Одессе ищут взрывчатку на Морском вокзале
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также сообщается о минировании ряда других объектов в городе

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на ряде объектов в Одессе и области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщение о заминировании зданий поступило сегодня, 4 июля, в полицию в 10:15. Для проверки указанного сообщения на места событий направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасателей.

Как сообщает "Думская", сотрудники национальной полиции, взрывотехники и спасатели проверяют информацию о минировании Малиновского суда, где уже второй день зачитывают приговор мэру Одессы Геннадию Труханову, заодно неизвестный "заминировал" и Киевский районный суд. Также неизвестные грозятся взорвать Морской вокзал, на причалах которого пришвартованы корабли, участвующие в международных учениях

Напомним, вчера Малиновский районный суд Одессы, где зачитывали приговор мэру Одессы Геннадию Труханову, "заминировали".

2 июля в Одессе правоохранители проверяли информацию о "минировании" аэропорта и еще четырех зданий в Приморском и Киевском районах города. Так, 12:03 в полицию поступил сигнал об угрозе взрыва четырех отелей, которые находятся в Приморском районе города.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство внутренних дел сегодня изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Теперь перед решением об эвакуации зданий такие сообщения будут проверять на фейки.

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