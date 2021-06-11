В Одессе устроили самосуд над мужчиной, который пытался затащить девочку с ДЦП в парк
В Одессе мужчина пытался насильно затащить ребенка в парк, но происходящее заметили неравнодушные граждане, которые бросились девочке на помощь, а злоумышленника задержали, устроили самосуд, после чего передали в руки полиции.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса как она есть".
Об инциденте рассказали пользователи сети. Они уточнили, что происшествие имело место на улице Ядова в районе Слободки, где мужчина схватил ребенка и потащил в сквер им. П. И. Старостина. Это произошло 10 июня около шести часов вечера.
На месте работала полиция, которая опрашивала свидетелей происшествия.
В комментариях жительница Одессы рассказала, что подозреваемый "незначительно пострадал в драке с жителями нашего района". После этого злоумышленник был арестован.
Сообщается, что мужчина напал на девочку с Детским церебральным параличом (ДЦП).
Фото: скрин поста t.me/c
Также в сети опубликовали фото подозреваемого. Как видно на кадрах, на лице мужчины следы побоев, футболка разорвана.
При этом на сайте полиции информации об инциденте нет.
В Одессе люди устроили самосуд над мужчиной, который пытался затащить ребенка в парк (фото: t.me/c)
Ранее сообщалось, что в Днепре отец убитого 11-летнего мальчика замучил мужчину, которого заподозрил в педофилии, но доказательств этого не имел.
Также мы писали о том, что недавно под Киевом неизвестные напоили и похитили подростка, но девочку удалось спасти патрульным, и в полиции показали видео операции.