В Одессе устроили самосуд над мужчиной, который пытался затащить девочку с ДЦП в парк

В Одессе мужчина пытался насильно затащить ребенка в парк, но происходящее заметили неравнодушные граждане, которые бросились девочке на помощь, а злоумышленника задержали, устроили самосуд, после чего передали в руки полиции.

Об этом сообщили в Telegram-канале " Одесса как она есть ".

Об инциденте рассказали пользователи сети. Они уточнили, что происшествие имело место на улице Ядова в районе Слободки, где мужчина схватил ребенка и потащил в сквер им. П. И. Старостина. Это произошло 10 июня около шести часов вечера.

На месте работала полиция, которая опрашивала свидетелей происшествия.

В комментариях жительница Одессы рассказала, что подозреваемый "незначительно пострадал в драке с жителями нашего района". После этого злоумышленник был арестован.

Сообщается, что мужчина напал на девочку с Детским церебральным параличом (ДЦП).

Фото: скрин поста t.me/c

Также в сети опубликовали фото подозреваемого. Как видно на кадрах, на лице мужчины следы побоев, футболка разорвана.

При этом на сайте полиции информации об инциденте нет.

В Одессе люди устроили самосуд над мужчиной, который пытался затащить ребенка в парк (фото: t.me/c)