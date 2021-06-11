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В Одессе устроили самосуд над мужчиной, который пытался затащить девочку с ДЦП в парк

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Одесса, Пятница 11 июня 2021 07:09
В Одессе устроили самосуд над мужчиной, который пытался затащить девочку с ДЦП в парк Коллаж РБК-Украина: в Одессе задержали мужчину после нападения на девочку
Автор: Владимир Костырин

В Одессе мужчина пытался насильно затащить ребенка в парк, но происходящее заметили неравнодушные граждане, которые бросились девочке на помощь, а злоумышленника задержали, устроили самосуд, после чего передали в руки полиции.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса как она есть".

Об инциденте рассказали пользователи сети. Они уточнили, что происшествие имело место на улице Ядова в районе Слободки, где мужчина схватил ребенка и потащил в сквер им. П. И. Старостина. Это произошло 10 июня около шести часов вечера.

На месте работала полиция, которая опрашивала свидетелей происшествия.

В комментариях жительница Одессы рассказала, что подозреваемый "незначительно пострадал в драке с жителями нашего района". После этого злоумышленник был арестован.

Сообщается, что мужчина напал на девочку с Детским церебральным параличом (ДЦП).

В Одессе устроили самосуд над мужчиной, который пытался затащить девочку с ДЦП в парк

Фото: скрин поста t.me/c

Также в сети опубликовали фото подозреваемого. Как видно на кадрах, на лице мужчины следы побоев, футболка разорвана.

При этом на сайте полиции информации об инциденте нет.

В Одессе устроили самосуд над мужчиной, который пытался затащить девочку с ДЦП в парк

В Одессе люди устроили самосуд над мужчиной, который пытался затащить ребенка в парк (фото: t.me/c)

Ранее сообщалось, что в Днепре отец убитого 11-летнего мальчика замучил мужчину, которого заподозрил в педофилии, но доказательств этого не имел.

Также мы писали о том, что недавно под Киевом неизвестные напоили и похитили подростка, но девочку удалось спасти патрульным, и в полиции показали видео операции.

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