ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одесі влаштували самосуд над чоловіком, який намагався затягнути дівчинку з ДЦП у парк

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 11 червня 2021 07:09
В Одесі влаштували самосуд над чоловіком, який намагався затягнути дівчинку з ДЦП у парк Колаж РБК-Україна: в Одесі затримали чоловіка після нападу на дівчинку
Автор: Володимир Костирін

В Одесі чоловік намагався насильно затягнути дитину в парк, але те, що відбувається, помітили небайдужі громадяни, які кинулися дівчинці на допомогу, а зловмисника затримали, влаштували самосуд, після чого передали в руки поліції.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Одеса як вона є".

Про інцидент розповіли користувачі мережі. Вони уточнили, що подія мала місце на вулиці Ядова в районі Слобідки, де чоловік схопив дитину і потягнув у сквер ім. П. І. Старостіна. Це сталося 10 червня близько шостої години вечора.

На місці працювала поліція, яка опитувала свідків події.

У коментарях мешканка Одеси розповіла, що підозрюваний "незначно постраждав у бійці з жителями нашого району". Після цього зловмисник був заарештований.

Повідомляється, що чоловік напав на дівчинку з Дитячим церебральним паралічем (ДЦП).

В Одесі влаштували самосуд над чоловіком, який намагався затягнути дівчинку з ДЦП у парк

Фото: скрін поста t.me/c

Також в мережі опублікували фото підозрюваного. Як видно на кадрах, на обличчі чоловіка сліди побоїв, футболка розірвана.

При цьому на сайті поліції інформації про інцидент немає.

В Одесі влаштували самосуд над чоловіком, який намагався затягнути дівчинку з ДЦП у парк

В Одесі люди влаштували самосуд над чоловіком, який намагався затягнути дитину в парк (фото: t.me/c)

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі батько вбитого 11-річного хлопчика замучив чоловіка, якого запідозрив у педофілії, проте доказів цього не мав.

Також ми писали про те, що нещодавно під Києвом невідомі напоїли та викрали підлітка, але дівчинку вдалося врятувати патрульним, і в поліції показали відео операції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Одеса преступления самосуд инцидент извращенец
LITE
Грозові дощі з градом і шквали: в Україні розгуляється негода
Грозові дощі з градом і шквали: в Україні розгуляється негода