Под Киевом напоили и похитили подростка: видео спасения поразило сеть

В Белой Церкви неизвестные напоили чем-то 14-летнюю девочку и увезли в автомобиле. Подросток, придя в себя, смогла позвонить правоохранителям, и обратилась за помощью.

Об этом 6 мая передали в Патрульной полиции Белой Церкви на странице в Facebook .

Вызов от пострадавшей поступил около часа ночи позавчера. Девочка сообщила об отравлении, и рассказала, что неизвестные ее напоили, а теперь она не понимает, где находится, и куда ее везут.

Патрульные в ходе телефонного разговора поняли, что подросток не может разговаривать, а после ответов заявительницы в необычном формате, инспекторы предположили, что рядом с ней находились злоумышленники, которые причинили ей вред.

Выясняя детали, "копы" узнали марку и цвет машины, в которой ее везли - черный BMW, а также приблизительное местонахождение - девочка описала местность.

Выйти из автомобиля несчастная не могла, потому что похитители - их было двое, оставив ее одну в салоне легковушки, авто закрывали. Также они быстро меняли место дислокации.

"Копы" объявили тревогу и передали информацию всем экипажам.

Через некоторое время на окраине города, возле АЗС, инспекторы обнаружили девочку. Прямо на глазах у правоохранителей она потеряла сознание.

Полицейские Богдан Овчарук и Евгений Горошко оперативно стали оказывать пострадавшей домедицинскую помощь. Следя за ее пульсом, патрульные немедленно вызвали врачей. Пострадавшую доставили в больницу, где ее госпитализировали и оставили под наблюдением врачей.

В полиции опубликовали видео, как проходило спасение 14-летней девочки, попавшей в беду.

Видео: в Белой Церкви полицейские спасли 14-лентюю девочку, которую напоили и похитили неизвестные

В сети высказывают восхищение действиям патрульных, и горячо благодарят за спасение ребенка, а также расспрашивают о деталях и уточняют, что известно о похитителях.