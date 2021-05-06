Под Киевом напоили и похитили подростка: видео спасения поразило сеть
В Белой Церкви неизвестные напоили чем-то 14-летнюю девочку и увезли в автомобиле. Подросток, придя в себя, смогла позвонить правоохранителям, и обратилась за помощью.
Об этом 6 мая передали в Патрульной полиции Белой Церкви на странице в Facebook.
Вызов от пострадавшей поступил около часа ночи позавчера. Девочка сообщила об отравлении, и рассказала, что неизвестные ее напоили, а теперь она не понимает, где находится, и куда ее везут.
Патрульные в ходе телефонного разговора поняли, что подросток не может разговаривать, а после ответов заявительницы в необычном формате, инспекторы предположили, что рядом с ней находились злоумышленники, которые причинили ей вред.
Выясняя детали, "копы" узнали марку и цвет машины, в которой ее везли - черный BMW, а также приблизительное местонахождение - девочка описала местность.
Выйти из автомобиля несчастная не могла, потому что похитители - их было двое, оставив ее одну в салоне легковушки, авто закрывали. Также они быстро меняли место дислокации.
"Копы" объявили тревогу и передали информацию всем экипажам.
Через некоторое время на окраине города, возле АЗС, инспекторы обнаружили девочку. Прямо на глазах у правоохранителей она потеряла сознание.
Полицейские Богдан Овчарук и Евгений Горошко оперативно стали оказывать пострадавшей домедицинскую помощь. Следя за ее пульсом, патрульные немедленно вызвали врачей. Пострадавшую доставили в больницу, где ее госпитализировали и оставили под наблюдением врачей.
В полиции опубликовали видео, как проходило спасение 14-летней девочки, попавшей в беду.
Видео: в Белой Церкви полицейские спасли 14-лентюю девочку, которую напоили и похитили неизвестные
В сети высказывают восхищение действиям патрульных, и горячо благодарят за спасение ребенка, а также расспрашивают о деталях и уточняют, что известно о похитителях.
- Огромное спасибо патрулю!!! Надеюсь с девочкой все в порядке!
- Мальчики, вы молодцы, что спасли этого ребенка. Дай вам Бог здоровья. Успеха вам в вашей трудной работе.
- Благодарю Бога и вас, что спасли ребенка!
- Жуть, сердце остановилось! Полицейским респектище!
- Как страшно. Хорошо, что обошлось!
- Браво! Молодцы!
- Так а кто ее вез и куда? Их задержали?
- Для предупреждения повторения ситуации расскажите, чем отравили и кто.
Ранее сообщалось, что во Львове мужчина пытался похитить 6-летнюю девочку возле школы - злоумышленник вырывал ребенка из рук мамы.
Напомним, не так давно под Киевом бандиты похитили маленькую дочку блогерши ради выкупа, и тогда полиции удалось задержать преступников.