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В Одессе из окна выпал известный ведущий: все подробности

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 07:54
В Одессе из окна выпал известный ведущий: все подробности
Евгений Щербаков выпал из окна одесской квартиры (фото: torange.biz)

Популярный ведущий покончил жизнь самоубийством

Известный ведущий из Днепра Евгений Щербаков выпал из окна квартиры в Одессе, в которую недавно заселился. Инцидент произошел в среду, 17 июля, около 7 часов утра. Об этом сообщает Информатор.

Тело 29-летнего мужчины обнаружили во дворе "Шестой жемчужины", на Гагаринском плато. Щербаков выпал с 17 этажа. Прибывшие медики скорой помощи не смогли ничего сделать и констатировали смерть.

В Одессе из окна выпал известный ведущий: все подробностиВ Одессе из окна выпал известный ведущий: все подробности

Евгений Щербаков (фото: instagram.com/isherbakovofficial)

Пользователи сети считают, что это было самоубийство и скорбят по Евгению.

  • А где же вы многочисленные друзья и ваша поддержка при жизни? Он видимо был очень одинок. Печально и пусто;
  • Я не хочу в это верить! Я знала его лично! Это же чудесный парень! Как так?
  • Это просто жесть. Соболезную родным и близким! Неужели не было видно, что он сходит с ума?  Очень жаль, был один из самых жизнерадостных людей которых я знал. Но теперь понимаю, возможно это была маска...
  • Я просто в шоке. Почему близкое окружение не заметило эти изменения в поведении? Почитала все посты из его телеграмм канала, опрос про смерть, то, что он начал читать китайскую книгу перемен, автор которой был репрессирован, про точную дату и время случившегося (7.50 и 17). Ему нужна была помощь. Светлая память;
  • Жемчужина "6", возраст 29, родился 1990, погиб 2019. И того шестерки... 17.07 дата, время 7, этаж 17. И того семерки... мистика какая-то;
  • Он готовился к этому… взвесив все факты… я к этому пришла… заблудился в себе. Вечная память тебе.

В Одессе из окна выпал известный ведущий: все подробности

В Одессе из окна выпал известный ведущий: все подробности

В Одессе из окна выпал известный ведущий: все подробности

В Одессе из окна выпал известный ведущий: все подробности

В Одессе из окна выпал известный ведущий: все подробности

Скриншоты с Instagram

Напомним, что ликвидатор ЧАЭС покончил жизнь самоубийством после того, как посмотрел сериал "Чернобыль" и на него нахлынули тяжелые воспоминания.

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