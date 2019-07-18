В Одесі з вікна випав відомий ведучий: усі подробиці

Євген Щербаков випав з вікна одеської квартири (фото: torange.biz)

Популярний ведучий покінчив життя самогубством

Відомий ведучий з Дніпра Євген Щербаков випав з вікна квартири в Одесі, в яку нещодавно поселився. Інцидент стався в середу, 17 липня, близько 7 години ранку. Про це повідомляє Інформатор.

Тіло 29-річного чоловіка виявили у дворі "Шостої перлини", на Гагарінському плато. Щербаков випав з 17 поверху. Медики швидкої допомоги не змогли нічого зробити і констатували смерть.

Євген Щербаков (фото: instagram.com/isherbakovofficial)

Користувачі мережі вважають, що це було самогубство і тужать за Євгеном.

А де ж ви численні друзі і ваша підтримка при житті? Він мабуть був дуже самотній. Сумно і порожньо;

Я не хочу в це вірити! Я знала його особисто! Це ж чудовий хлопець! Як так?

Це просто жесть. Співчуваю рідним і близьким! Невже не було видно, що він сходить з розуму? Дуже шкода, був один з найбільш життєрадісних людей яких я знав. Але тепер розумію, можливо це була маска...

Я просто в шоці. Чому близьке оточення не помітило ці зміни в поведінці? Почитала всі пости з його телеграм каналу, опитування про смерть, те, що він почав читати китайську книгу змін, автор якої був репресований, про точну дату і час події (7.50 і 17). Йому потрібна була допомога. Світла пам'ять;

Перлина "6", вік 29, народився 1990, загинув 2019. І того шістки... 17.07 дата, час 7, поверх 17. І того сімки... містика якась;

Він готувався до цього... зваживши всі факти... я до цього прийшла... заблукав в собі. Вічна пам'ять тобі.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що ліквідатор ЧАЕС покінчив життя самогубством після того, як подивився серіал "Чорнобиль" і на нього нахлинули важкі спогади.

Раніше повідомлялося про те, що в Ірпені Київської області 19-річний хлопець застрелився у відділенні поліції.