В Одессе "копы" повалили на землю владельца ларька за продажу кофе (видео)

В Одессе "копы" повалили на землю владельца ларька (фото: flickr.com/national.police)

Карантин в Украине из-за коронавируса стал причиной многих ограничений, включая торговлю

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта и продлен до 24 апреля. В Одессе начальник патрульной полиции области Александр Гостищев и его заместитель Владимир Калина проверили город на нарушения карантинных мер. После общения с полицией местному предпринимателю понадобилась медицинская помощь.

Правоохранители приехали на набережную, чтобы проверить, как соблюдается карантин. В первую очередь их интересовала торговля в прибрежной зоне. Полицейские заметили, что один ларек продавал чай, кофе и еду на вынос, и они решили остановить его работу.

Сначала полицейские попросили предъявить документы на право торговли у работника ларька, а потом вызвали владельца и призвали прекратить торговлю. Владелец ларька Петр Юрочкин показал паспорт и документы на право торговли. Об этом сообщает "Думская".

Полицейские решили задержать и доставить Юрочкина в отделение и применили при этом физическую силу. Мужчину повалили на землю и скрутили.

В Одессе полицейские скрутили предпринимателя (видео: YouTube)

Предприниматель заявил, что после такого "общения" с правоохранителями он попал в больницу. Врачи диагностировали растяжение плечевого сухожилия. Также у мужчины возможно сотрясение мозга, точный диагноз пока не поставили.

Владелец ларька отметил, что Калина в машине скорой помощи пытался составить на него административный протокол по статье 44-3 КУпАП.

В полиции заявили, что продавать готовую еду в прибрежной зоне запрещено, но не все хотят соблюдать запрет, поэтому и возникают подобные конфликты.

Напомним, что в Одессе "копы" похитили женщину и вымогали 10 тысяч долларов, пугая тюрьмой.

Ранее сообщалось о том, что украинку, нарушившую условия самоизоляции после возврата из Таиланда, оштрафовали на 17 тысяч гривен.