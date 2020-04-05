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В Одесі "копи" повалили на землю власника кіоску за продаж кави (відео)

STYLERКоронавірус    05.04.2020 - 17:42
В Одесі "копи" повалили на землю власника кіоску за продаж кави (відео)
В Одесі "копи" повалили на землю власника кіоску (фото: flickr.com/national.police)

Карантин в Україні через коронавірус став причиною багатьох обмежень, включаючи торгівлю

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня і продовжений до 24 квітня. В Одесі начальник патрульної поліції області Олександр Гостищев та його заступник Володимир Калина перевірили місто на порушення карантинних заходів. Після спілкування з поліцією місцевому підприємцю знадобилася медична допомога.

Правоохоронці приїхали на набережну, щоб перевірити, як дотримується карантин. В першу чергу їх цікавила торгівля в прибережній зоні. Поліцейські помітили, що один ларьок продавав чай, каву і їжу на винос, і вони вирішили зупинити його роботу.

Спочатку поліцейські попросили пред'явити документи на право торгівлі у працівника ларька, а потім викликали власника і закликали припинити торгівлю. Власник кіоску Петро Юрочкін показав паспорт і документи на право торгівлі. Про це повідомляє "Думська".

Поліцейські вирішили затримати і доставити Юрочкіна у відділення і застосували при цьому фізичну силу. Чоловіка повалили на землю і скрутили.

В Одесі поліцейські скрутили підприємця (відео: YouTube)

Підприємець заявив, що після такого "спілкування" з правоохоронцями він потрапив у лікарню. Лікарі діагностували розтягнення плечового сухожилля. Також у чоловіка можливо струс мозку, точний діагноз поки не поставили.

Власник кіоску зазначив, що Калина в машині швидкої допомоги намагався скласти на нього адміністративний протокол за статтею 44-3 КУпАП.

У поліції заявили, що продавати готову їжу в прибережній зоні заборонено, але не всі хочуть дотримуватися заборони, тому і виникають подібні конфлікти.

Нагадаємо, що в Одесі "копи" викрали жінку і вимагали 10 тисяч доларів, лякаючи в'язницею.

Раніше повідомлялося про те, що українку, яка порушила умови самоізоляції після повернення з Таїланду, оштрафували на 17 тисяч гривень.

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