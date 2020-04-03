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Украинку, нарушившую условия самоизоляции после возврата с Таиланда, оштрафовали на 17 тыс.

Новости » Общество     03.04.2020 - 23:09
Украинку, нарушившую условия самоизоляции после возврата с Таиланда, оштрафовали на 17 тыс.
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Девушка пообещала уехать в Николаев, однако осталась в Киеве и проводила встречи с друзьями

Полиция Киева выявила в Киеве нарушительницу карантина, которая недавно вернулась из Бангкока (Таиланд) и должна была находиться на самоизоляции. Девушке грозит штраф, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, полицейские вручили ей в пятницу, 3 апреля, протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 тысяч гривен.

Геращенко отметил, что гражданка вернулась в Украину 29 марта. После прилета пограничники взяли с гражданки личное обязательство, в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции.

"В качестве адреса, где она обещала быть на самоизоляции, она указала квартиру бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве. Вместо соблюдения режима самоизоляции, Ладимира (имя девушки, - ред.) стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизнь потенциальной опасности быть зараженными коронавирусом, что она могла подцепить в аэропорту Бангкока или в самолете от других пассажиров во время многочасового перелета", - написал замминистра.

Он добавил, что если выясниться, что гражданка была инфицирована COVID-19 и из-за нарушения режима самоизоляции от нее заразились другие граждане, то ей может быть предъявлено обвинения и по 325 статье Криминального кодекса - нарушение санитарных правил, повлекшие за собой тяжкие последствия.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, более полутора сотен граждан Украины проходят лечение от коронавируса за рубежом.

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Новости Украины Ирина ГеращенкоМинистерство внутренних дел Украинытаиландкарантин
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